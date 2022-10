Johnson nebude kandidovať na šéfa Konzervatívnej strany, favoritom je Sunak

Johnson v tlačovom vyhlásení podľa britských médií uviedol, že by jeho kandidatúra nebola teraz správnym krokom, hoci mal dostatočnú podporu poslancov, uviedla stanica BBC. Jediným uchádzačom, ktorý má verejnú podporu 100 poslancov, ktorá je nevyhnutná, je bývalý minister financií Rishi Sunak. Novým šéfom strany by sa tak mohol stať už v pondelok.

„Neviete vládnuť efektívne, ak nemáte jednotnú stranu v parlamente,“ uviedol vo vyhlásení bývalý premiér. Tvrdil, že ho podporilo 102 poslancov, čo by stačilo na podanie kandidatúry. Verejne tak urobilo ale ďaleko menej zákonodarcov, zhruba 60. Johnson sa domnieva, že by mal veľkú šancu uspieť v straníckom hlasovaní.

Johnsonovo rozhodnutie otvára dvere do čela vlády Sunakovi. Ten ako jediný má verejnú podporu aspoň 100 poslancov. V nedeľu večer ich bolo 140. Ak by žiadny iný kandidát podporu stovky zákonodarcov nedostal, stal by sa Sunak šéfom strany už v pondelok. Denník The Sunday Telegraph uviedol, že Sunaka podporil aj bývalý minister financií Nadhim Zahawi alebo Jeremy Hunt, ktorý ho na čele rezortu vystriedal.

„Spojené kráľovstvo je skvelá krajina, čelíme ale hlbokej ekonomickej kríze,“ uviedol Sunak, keď oznamoval svoju kandidatúru. „Preto kandidujem na post lídra Konzervatívnej strany a vášho budúceho premiéra,“ dodal. Ako svoje ciele uviedol zlepšenie stavu hospodárstva a zjednotenie Konzervatívnej strany.

Sunak sa tiež neskôr vyjadril k Johnsonovmu rozhodnutiu. „Boris Johnson sa zasadil brexit a veľké rozšírenie vakcín. Viedol našu krajinu cez najťažšie výzvy, ktorým sme kedy čelili, a potom sa postavil (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi a jeho barbarskej vojne na Ukrajine. Za to mu budeme vždy vďační,“ napísal Sunak na Twitteri. „Hoci sa rozhodol znovu nekandidovať na premiéra, pevne dúfam, že bude aj naďalej prispievať k verejnému životu doma i v zahraničí,“ do­dal.

Svoju kandidatúru ako prvú oficiálne oznámila Penny Mordauntová, ktorá má v súčasnom kabinete na starosti koordináciu vládnej agendy v Dolnej snemovni. Jej ale verejnú podporu vyjadrili len dve desiatky poslancov. Čas na zhromaždenie 100 podpisov má do pondelka do 15.00 h SELČ.

V Británii sa rozhorel súboj o kreslo premiéra po tom, keď na post premiérky vo štvrtok rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musia do pondelkového popoludnia získať podpis najmenej stovky konzervatívnych poslancov, ak chcú postúpiť.