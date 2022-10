Izrael pomáha Ukrajine zostreľovať ruské drony z Iránu

Izrael poskytol Ukrajine spravodajské informácie, ktoré jej pomáhajú ničiť iránske drony, ktoré pri útokoch používa Rusko. S odvolaním sa na ukrajinského predstaviteľa, ktorý si želal zostať v anonymite, to napísal denník New York Times.

Rusko a Irán rozbehli čulú vojenskú spoluprácu, hoci to obe krajiny popierajú a s najväčšou pravdepodobnosťou ide o porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Moskva však z Teheránu získala viaceré typy bezpilotných lietadiel vrátane samovražedných dronov Šahíd-136. Tie Rusko nasadzuje aj na útoky proti civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre. Iránski inštruktori podľa informácií západných tajných služieb trénujú ruských operátorov dronov.

VIDEO: No davaj! Ukrajinci ničia Rusom drony z Iránu

Vzhľadom na nepriateľský postoj Iránu k Izraelu vyzval Kyjev Tel Aviv, aby sa viac zapojil do pomoci Ukrajine. Zdá sa, že to aspoň do istej miery to padlo na úrodnú pôdu, hoci Izrael odmieta dodať Ukrajine systémy protivzdušnej obrany.

Čítajte viac Ukrajine vo vojne zásadne pomáhajú informácie zo Západu, tvrdí odborník

"Iránske drony, ktoré zasahujú ukrajinské mestá, neboli vyvinuté a neboli určené pre Ukrajinu. Vyrobili ich ako nástoj masového útoku na Izrael. Používajú Ukrajinu ako testovací priestor, aby videli slabé stránky, zdokonalili ich a skôr či neskôr ich použijú proti Izraelu,“ povedal pre New York Times Jurij Sak, poradca ukrajinského ministerstvo obrany.