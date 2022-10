Bomba? Sú to len špinavé lži, tvrdí Kyjev

Ruský minister obrany Sergej Šojgu cez víkend telefonoval šéfom rezortov obrany USA, Británie, Francúzska a Turecka, aby ich varoval pred údajnými plánmi Kyjeva použiť „špinavú bombu“.

Takzvaná špinavá bomba je zbraň hromadného ničenia, ktorú vo svojej výzbroji oficiálne nemá žiadna krajina. Pozostáva z nádoby s rádioaktívnym izotopom a z konvenčnej výbušnej nálože. Pri explózii sa nádoba s izotopmi zničí a tlaková vlna rozptýli rádioaktívnu látku na veľkú plochu. Za špinavú bombu sa považuje aj úmyselný zásah objektu, ktorý používa rádioaktívne materiály v dostatočnom množstve na to, aby došlo k radiačnej kontaminácii oblasti.

Ruské ministerstvo obrany v pondelok na svojej webovej stránke zverejnilo mapu znázorňujúcu možný pohyb rádioaktívneho mraku po prípadnom odpálení „špinavej bomby“ na Ukrajine. Podľa nej by sa kontaminácia mohla v atmosfére rozšíriť až do vzdialenosti 1¤500 kilometrov a zasiahnuť časti územia Slovenska či Poľska.

Dokázal by Kyjev „špinavú bombu“ získať? Keby chcel, nepochybne áno. Vzhľadom na to, že nejde o klasickú jadrovú bombu, je jej výroba jednoduchšia. Je možné pri nej využiť napríklad vyhorené palivo z jadrových elektrární.

Po rozpade Sovietskeho zväzu Ukrajina zdedila tretí najväčší jadrový arzenál na svete. V rámci Budapeštianskeho memoranda, ktoré v roku 1994 podpísala spolu s USA, Britániou a Ruskom, sa ho ale výmenou za bezpečnostné záruky vzdala. Dnes Kyjev nemá žiadne jadrové zbrane, prevádzkuje však štyri jadrové elektrárne vrátane záporožskej, ktorú Rusi obsadili začiatkom invázie.

Priehľadná faloš

Náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl Igor Kirillov v pondelok oznámil, že jednotky pod jeho velením boli uvedené do zvýšenej pohotovosti „Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, majú dve ukrajinské organizácie špecifické inštrukcie, aby takzvanú špinavú bombu vyrobili. Ich práce vstúpili do záverečnej fázy,“ citovala generála agentúra Interfax. Kyjev chce podľa neho takýto útok následne zvaliť na Moskvu.

To isté v nedeľu tvrdil západným ministrom Šojgu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Šojguov „telefonický kolotoč“ za znamenie, že Rusko pripravuje provokáciu pod falošnou vlajkou, z ktorej by obvinilo Kyjev. „Keď Rusko volá a hovorí, že Ukrajina údajne niečo pripravuje, znamená to jediné: Rusko už všetko pripravilo. Myslím, že svet by mal reagovať čo najostrejšie,“ zdôraznil vo svojom videoprejave.

USA, Británia a Francúzsko v spoločnom vyhlásení odmietli „priehľadne falošné tvrdenia ministra Šojgua“ a varovali Moskvu pred ich zneužitím ako zámienky na ďalšiu eskaláciu.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak označil Šojguove tvrdenia za „špinavé vydieranie“, ktoré má prinútiť Západ prerušiť dodávky zbraní a Kyjev doviesť k mierovým rozhovorom a zastaveniu vojenskej ofenzívy. "Nebudú žiadne rokovania. A všetko špinavé zostane s Ruskom v izolácii,“ napísal Jermak na Telegrame.

Kyjev potvrdil, že ako presvedčený signatár Zmluvy o nešírení jadrových zbraní nemá žiadne „špinavé bomby“, ani si ich neplánuje zaobstarať, čo môžu potvrdiť inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorých pozval, aby preskúmali jeho zariadenia.

Zopakovať Černobyľ?

Absurdnému tvrdeniu Moskvy neveria ani ruskí experti. „Pod ,špinavou bombou' sa rozumie rádiologická zbraň, teda rozprášenie rádioaktívnych látok na nepriateľskom území. Na vojenské účely to nefunguje, pretože účinok žiarenia nie je okamžitý – nepriateľskí vojaci ihneď nezomrú. ,Špinavá bomba' je vlastne zopakovaním Černobyľa, silne pochybujem, že by krajina na svojom území chcela vytvoriť ďalšiu rádioaktívnu zónu. Následky by boli príliš vážne,“ povedal pre rozhlasovú stanicu Govorit Moskva ruský jadrový fyzik Andrej Ožarovskij.

Načo potom Moskva šíry výmysly, ktorým nik neverí?

Ruský politológ Abbas Galiamov si myslí, že Moskva to nerobí preto, že by dúfala, že niekoho presvedčí o príprave takejto ukrajinskej provokácie. „V podmienkach, keď je Moskva v diplomatickom zmysle izolovaná a prehráva vojensky a Kyjev sa teší podpore celého sveta a víťazí na bojisku, nie je absolútne žiadny dôvod, aby sa púšťal do dobrodružstiev, to je každému jasné,“ napísal na sociálnej sieti Galiamov, ktorý v minulosti písal Putinovi prejavy.

„Skutočným účelom dezinformácie je demonštrovať Ukrajincom, že ruské vedenie začalo pripravovať verejnú mienku na jadrový úder. Kremeľ nestráca nádej, že Ukrajincov presvedčí o vážnosti svojich zámerov a chce ich takýmto spôsobom prinútiť sadnúť si za rokovací stôl. Zdá sa, že v arzenáli ruských úradov už nie sú iné nástroje na riešenie situácie ako jadrové vydieranie,“ dodal politológ.