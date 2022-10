Ktorých ukrajinských generálov sa Rusi boja?

Hovoria mu Železný generál a oceľovej vôli a vojenským schopnostiam Valerija Zalužného Ukrajina do nemalej miere vďačí za to, že sa úspešne bráni proti ruskej invázii.

Len nedávno sa Zalužnyj dokonca dostal na obálku magazínu Time, ktorý ho zaradil aj medzi 100 najvplyvnej­ších ľudí.

Pozrite si krátke videoportréty dvoch generálov

No nielen on naháňa ruským okupantom strach. Zalužnyj je vrchným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny. Jeho zástupcom je generálporučík Yevhen Moysyuk, ktorý pôsobil na misiách v Iraku a v Kosove a s Ruskom bojuje odkedy napadlo v roku 2014 Ukrajinu. Odvtedy sa stal prvým ukrajinským dôstojníkom, ktorý to z veliteľa práporu dotiahol už na generálporučíka.