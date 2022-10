ONLINE: 30 demokratických senátorov vyzvalo Bidena rokovať s Ruskom

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 244. deň

Zelenskyj tlačí na Izrael, aby sa pripojil k boju proti Rusku

30 kongresmanov žiada Bidena rokovať s ruskom a zasadiť sa o mier

VIDEO: Nabité? Páľ! Ruské tanky počas bojov na Ukrajine.

5:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok Izrael, aby sa pripojil k boju proti Rusku a znovu požiadal o izraelský protivzdušný obranný systém, informovala agentúra Reuters.

„Nie je načase, aby si váš štát vybral na koho strane ste? Na strane demokratického sveta, ktorý bok po boku bojuje proti existenčnej hrozbe? Alebo na strane tých, ktorí sa tvária, že ruský teror nevidia, a to napriek tomu, že výsledkom tohto pokračujúceho teroru je úplné zničenie svetovej bezpečnosti?“ spýtal sa Zelenskyj vo videopríhovore na konferencii izraelského denníka Ha'arec.

Izrael odsúdil inváziu Ruska na Ukrajinu. Obáva sa však zhoršenia vzťahov s Moskvou, jednou zo síl konfliktu v susednej Sýrii, kde izraelská armáda často útočí na proiránsku milíciu, a chce zaistiť blaho aj ruským židom. Pre svoj postoj k ukrajinskému konfliktu čelil Izrael v pondelok kritike aj vo Washingtone, keď člen Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, republikán Mike Turner, uviedol, že po návšteve Ukrajiny bol Izraelom „osobne sklamaný“.

Izrael, ktorý si 1. novembra vo voľbách vyberie novú vládu, obmedzil svoju pomoc pre Ukrajinu na dodávky humanitárnej pomoci a obranného vybavenia. Naposledy napríklad ponúkol Ukrajine, že jej pomôže s vývojom poplachov varujúcich civilistov pred vzdušnými útokmi.

Podľa Zelenského však takáto ponuka nestačí a požiadal izraelských lídrov, aby Ukrajine poslali systém protivzdušnej obrany. Podobnú požiadavku Zelenskyj od začiatku invázie vo februári zopakoval už niekoľkokrát.

5:00 Skupina 30 demokratických kongresmanov vyzvala v otvorenom liste amerického prezidenta Joea Bidena na väčšie diplomatické úsilie ohľadom konfliktu na Ukrajine. Americká administratíva by sa podľa nich mala zasadiť o rýchly koniec vojny a preskúmať všetky spôsoby, ako dosiahnuť prímerie, a to vrátane priamych rozhovorov s Ruskom. Píše sa to v liste, o ktorom v pondelok informovala stanica CNN. Podľa Bieleho domu počínanie ruskej armády na Ukrajine ukazuje, že Moskva o rozhovory nemá záujem.

Podľa signatárov listu je kľúčové zamedziť priamemu vojenskému stretu s Ruskom. „Veríme tiež, že je v záujme Ukrajiny, Spojených štátov i celého sveta sa vyhnúť dlho trvajúcemu konfliktu,“ píšu v liste s tým, že podporujú americkú pomoc ukrajinskému boju proti ruskej agresii. Táto podpora však pre USA vytvorila záväzok, aby hľadali všetky možnosti, ako dosiahnuť prímerie a znížiť škody spôsobené konfliktom, argumentujú členovia Kongresu.

„Vyzývame vás za to, aby ekonomickú a vojenskú pomoc, ktorú poskytujú Spojené štáty Ukrajine, sprevádzal aktívny diplomatický tlak, ktorý by zvýšil snahu na dosiahnutie realistického rámca pre prímerie,“ píšu členovia Kongresu. Podľa nich je táto požiadavka v súlade s niektorými skoršími Bidenovými vyhláseniami.

Kongresmani tvrdia, že nemajú žiadne ilúzie o tom, aké je ťažké zapojiť Rusko do diplomatických rokovaní vzhľadom na jeho agresívnu politiku. Na konci listu Bidena a jeho administratívu vyzývajú k silnej diplomatickej snahe o dosiahnutie dohody a prímeria, a to vrátane priamych rozhovorov s Moskvou. To by napokon malo viesť k vzniku európskej bezpečnostnej dohody, ktorá by zaručovala ochranu ukrajinskej nezávislosti.

Podľa stanice CNN sú signatári členmi liberálneho a ľavicového krídla demokratov. List podpísali napríklad kongresmanky Ilhan Omarová či Alexandria Ocasiová-Cortezová.

Bezpečnostný hovorca John Kirby uviedol, že Biely dom list dostal. Podľa neho však počínanie ruskej armády na Ukrajine ukazuje, že ruský prezident Vladimir Putin nemá vôľu na rokovanie pri diplomatickom sto­le.