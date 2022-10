Ďalšia streľba na americkej škole. Zomreli traja ľudia vrátane útočníka

Strelec vošiel do priestorov strednej umeleckej školy, ktorú navštevuje asi 400 žiakov, v pondelok po deviatej ráno, no zatiaľ nie je jasné, ako sa tam dostal, keďže dvere na budove boli zamknuté. Mnohé životy podľa svedkov zachránilo to, že sa páchateľovi uprostred útoku zasekla zbraň.

Zástupcovia verejných škôl v St. Louis informovali, že polícia strelca „rýchlo zastavila“. Útočník, 19-ročný bývalý študent, policajtom opätoval streľbu a neskôr podľahol zraneniam. Jeho motív nie je známy.

V škole na mieste zomrela jedna tínedžerka a v nemocnici zraneniam podľahla jedna žena, 61-ročná učiteľka. Sedem zranených – tri dievčatá a štyria chlapci, nemá život ohrozujúce zranenia.

Foto: TASR/AP, Jeff Roberson USA streľba škola police Policajné auto parkuje pred strednou školou, v ktorej došlo ku streľbe v meste St. Louis v americkom štáte Missouri.

Policajný komisár Michael Sack sa vyjadril, že sedem bezpečnostných pracovníkov na mieste na strelca rýchlo reagovalo a informovalo o útoku ostatných zamestnancov i políciu. Strelec mal podľa neho stovky nábojov v takmer tucte veľkokapacitných zásobníkov. „Mohlo to byť omnoho horšie,“ dodal. S vyšetrovaním miestnej polícii pomáha FBI.

Biely dom prostredníctvom hovorkyne Karine Jean-Pierreovej incident označil za „nezmyselné násilie“ a vyzval na prijatie ďalších krokov, ktoré by obmedzili so strelnými zbraňami súvisiace násilie.

Streľba v St. Louis v Missouri je jednou z desiatok, ktoré sa v Spojených štátoch tento rok stali. Tou najtragickejšou bol incident v Uvalde v Texase tento rok v máji, kde na základnej škole strelec zabil 19 detí a dvoch dospelých.