Kadyrov kritizoval ruské vedenie, navrhol vymazať ukrajinské mestá z povrchu zeme

Správu priniesla v utorok agentúra Unian s odvolaním sa na informačný kanál v aplikácii Telegram, ktorý sa špecializuje na sčítanie ruských strát. Ukrajinská raketa zasiahla podľa tohto zdroja čečenskú základňu v Chersonskej oblasti ešte počas pondelňajšej noci.

Kadyrov podľa ruských médií označil doterajšiu ruskú odpoveď na ukrajinské ostreľovanie Chersonskej oblasti za slabú a navrhol vymazať ukrajinské mestá z povrchu zeme.

Kadyrov vo svojom príspevku uviedol, že Rusko vedie „špeciálnu vojenskú operáciu“ na území Ukrajiny, ale na ruskom území „sa už vedie vojna“. Dodal, že je s tým veľmi nespokojný.

„Odpovedáme, ale podľa môjho slabo odpovedáme. Ak priletela strela na našu stranu, do nášho regiónu, potom musíme vymazať (ukrajinské) mestá z povrchu zeme…aby pochopili, že ich nesmie ani napadnúť, že by strieľali po nás,“ povedal Kadyrov, podľa ktorého Západ už vyčerpal možnosti, ako by mohol reagovať na nemilosrdnejší ruský postup.

Denník Kommersant v súvislosti s Kadyrovovým vyhlásením pripomenul ruský pokus o anexiu Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti na juhu a východe Ukrajiny. Z tej poslednej ruské úrady teraz kvôli ukrajinskému ostreľovaniu evakuujú civilné obyvateľstvo.

Denník tiež pripomenul výroky riaditeľa ruského vysielania štátnej televízie RT Antona Krasovského, ktorý uviedol, že by kúril a upaľoval ukrajinské deti, hovoriace o ruskej okupácii svojej krajiny. RT následne pozastavila spoluprácu s moderátorom a šéf kriminálky nariadil preveriť Krasovského výroky. Ten sa medzitým za svoje slová ospravedlnil.

Server Meduza poznamenal, že Kadyrov je považovaný za jedného z vojnychtivých jastrabov v ruskom vedení, ktorý presadzuje ďalšie zvyšovanie napätia v konflikte. Po ostreľovaní Kyjeva a ďalších ukrajinských miest v reakcii na výbuch, ktorý poškodil Kerčský most vedúci z Ruska na okupovaný ukrajinský polostrov Krym, sa vyjadril, že je teraz „na celých sto percent spokojný“. Predtým kritizoval ministerstvo obrany za nedostatočne rozhodné konanie.