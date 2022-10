Vezme si Trussová státisíce libier za pár týždňov práce?

Na čele vlády vydržala menej ako dva mesiace, má však nárok na vysokú doživotnú rentu. Britská expremiérka Liz Trussová môže požiadať, aby jej štát vyplácal ročne 115-tisíc libier, čo je v prepočte takmer 132-tisíc eur. Legislatíva to umožňuje bez ohľadu na to, že vo funkcii bola len niečo viac ako šesť týždňov.

Zatiaľ sa nevie, či Trussová natiahne ruku za veľkým balíkom peňazí. Opoziční politici ju dôrazne vyzývajú, aby sa zriekla svojho nároku. „Mala by to odmietnuť. Myslím si, že je správne to tak urobiť. Bola v úrade 44 dní, naozaj jej toľko peňazí neprináleží, nemala by si ich vziať," povedal šéf labouristov Keir Starmer pre stanicu ITV. Podobne sa vyjadril líder liberálnych demokratov Ed Davey. „Väčšina ľudí musí pracovať najmenej 35 rokov, aby človek mohol poberať od štátu penziu v plnej výške," povedal pre stanicu BBC s tým, že Trussová si nezaslúži za pár týždňov šéfovania vláde dokonca oveľa viac peňazí, ako dostávajú britskí dôchodcovia, čo pracovali fakticky celý svoj život.

Státisíce libier, ktoré by do konca svojho života Trussová získala od štátu, kritizuje aj Mark Serwotka zo Zväzu verejných a komerčných služieb. „V období, keď jeden z piatich štátnych zamestnancov využíva potravinovú banku, je groteskné, že Trussová by odišla z úradu s bonusom vo výške 115-tisíc libier," citoval denník Guardian šéfa najväčšieho odborového zväzu v Británii.

Doživotná renta pre britských expremiérov sa zaviedla v roku 1991, čo bolo krátko po tom, čo z čela vlády odišla legendárna i kontroverzná Margaret Thatcherová. (Naopak, na Slovensku bývalým predsedom vlád nevyplýva nijaký špeciálny finančný nárok z titulu ich niekdajšej funkcie.)

Nárok poberať doživotnú rentu využívajú v Británii všetci žijúci expremiéri. Dovedna je ich päť. John Major a Tony Blair dostávajú maximum, čiže 115-tisíc libier ročne. Gordon Brown dostáva len o pár desiatok libier menej. Davidovi Cameronovi chýba k najvyššej možnej sume niečo viac ako 1¤500 libier. Theresa Mayová, ktorá bola premiérka tri roky, od júla 2016 do júla 2019, si vypýtala od štátu bezmála 58-tisíc libier ročne.

Šéf vlády v Británii ročne zarobí v prepočte zhruba 185-tisíc eur. Server National World upozornil, že lídri iných mocností majú výrazne vyšší ročný príjem. Šéf Bieleho domu má v prepočte okolo 345-tisíc eur a nemecký kancelár približne 322-tisíc eur; lepšie ako britský premiér je na tom aj kanadský premiér, ktorý dostáva 223-tisíc eur.