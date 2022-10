USA dodali Ukrajincom novú zbraň: "Dážď smrti"

Upozornil na to v utorok poľský denník Gazeta Wyborcza s odvolaním sa na zábery z bojiska. „Po explózii rakety zasiahnu okolie tisíce volfrámových guličiek. V okruhu sto metrov nič neprežije,“ opísal denník účinok tejto zbrane. Jej dodanie dal do súvislosti s opevňovaním a zakopávaním sa ruských jednotiek na východe a juhu krajiny, kde čelia ukrajinským útokom.

VIDEO: „Dážď smrti“ z HIMARS-ov.

Na Ukrajine je podľa denníka momentálne nasadených 16 raketometov HIMARS dodaných Spojenými štátmi a desať M-270 z Nemecka a Británie. Od začiatku boli vyzbrojené raketami M31, ktoré sú schopné dopraviť hlavicu s 90 kilogramami trhaviny až do 90 kilometrovej vzdialenosti.

Ukrajinci s ich pomocou ničili ruské sklady s muníciou a palivami, mostami či veliteľstvom. Dodané raketomety umožnili zastaviť ruskú ofenzívu v Donbase tým, že útočníkov odstrihli od zásobovania. Ukrajinci podľa amerických údajov odpálili rakety na 400 ruských cieľov.

Teraz však vojna vstúpila do ďalšej etapy a Ukrajinci potrebujú zbrane ďalekého dosahu proti zoskupeniam ruských síl. Rakety M30A1 síce prepravujú menej trhavín, ale bojová hlavica obsahuje skoro 200-tisíc guličiek zo zliatin veľmi tvrdého volfrámu, ktoré výbuch rozmetá do okruhu sto metrov.

Guličky vytvoria „dážď smrti“, uviedla Gazeta Wyborcza. Sú pohromou pre pechotu. Rakety vybuchnú nad zákopmi a guličky zabíjajú vojakov, ktorí sa v nich pokúšajú skryť. Preniknú nákladnými vozidlami aj obrnenými transportérmi. S touto zbraňou by Ukrajinci mali byť podľa poľského denníka schopní zničiť narýchlo vybudované obranné postavenia Rusov v Chersonskej, Doneckej a Luhanskej oblasti. Rakety tiež zastavia protiútoky motostreleckých jednotiek.

Raketomety môžu ničiť aj tanky tým, že odpália strely AT2 SCATMIN, obsahujúce protitankové míny. Aj tento druh zbrane bol spozorovaný na Ukrajine, poznamenala Gazeta Wyborcza.

Američania však naďalej odmietajú Ukrajincom dodať rakety ATACSM, ktoré tiež možno odpaľovať z raketometov HIMARS a ktoré majú dolet vyše 300 kilometrov. To by Ukrajincom umožnilo ničiť ciele na Kryme a Rusku. Rusi varovali USA, že dodanie takej zbrane by znamenalo prekročenie „červenej čiary“.