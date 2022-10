Robia Rusi z Chersonu opak Potemkinovej dediny?

Potemkin, favorit cárovnej Kataríny Veľkej, mesto na pravom brehu Dnepra pred dva a pol storočím založil. V Chersone je aj pochovaný. Okupačné úrady, ktoré sa v pondelok pochválili odvozom Suvorovovho pamätníka do bezpečia, už ohlásili, že ak by malo mesto pri ústí rieky do Čierneho mora padnúť, tak telesné pozostatky Potemkina ukrajinským protivníkom nenechajú.

Kulisy hybridnej vojny?

Potemkin získal svetovú slávu výstavnými dedinami, ktoré hrdo ukazoval vladárke pri jej ceste po Kryme. V skutočnosti sa cárovná z diaľky kochala pohľadom na kulisy, ktoré na zákazku kniežaťa namaľovali najatí umelci.

Kým Potemkinove dediny sa stali symbolom prikrášľovania skutočnosti, Potemkinovo mesto má možno Moskve v rámci hybridnej informačnej vojny poslúžiť presne opačne.

Situácia okupantov na západnom brehu Dnepra je objektívne dramatická. Šéf Kremľa Vladimir Putin už pred týždňom vyhlásil v Chersonskej oblasti a ďalších troch nezákonne anektovaných regiónoch vojnový stav. Kolaborantské úrady následne spustili v Chersone veľkú evakuačnú operáciu, v rámci ktorej sa chystali z poloprázdneho mesta, ktoré malo pred vojnou asi 280-tisíc obyvateľov, prepraviť do bezpečia aspoň šesťdesiattisíc ľu­dí.

Ofenzíva Ukrajiny v Chersonskej oblasti sa začala už koncom augusta. Front sa odvtedy na severe regiónu posunul o viac ako tridsať kilometrov smerom k oblastnému sídlu. Cherson je čoraz viac izolovaný. Ukrajinci dokázali vyradiť z prevádzky všetky tri mosty cez Dneper, ktorými Rusi zásobovali svoju asi dvadsaťtisícovú vojenskú posádku na pravom brehu rieky. Hoci Moskva v utorok hlásila na južnom fronte relatívny pokoj zbraní, mnohí analytici predpovedajú, že rozhodujúca protiofenzíva sa môže začať do konca tohto mesiaca.

Kľúčovou otázkou zostáva, či Rusi budú Cherson húževnato brániť aj s rizikom, že ich jednotky sa ocitnú v smrteľnom nepriateľskom obkľúčení, alebo – rovnako ako predtým v Charkovskej oblasti a pri Lymane – si zvolia relatívne organizovaný ústup.

Informačné úniky o tom, že ruské sily už stiahli zo západného brehu Dnepra svojich dôstojníkov a ponechali tam novo mobilizované, neskúsené sily, by spolu so symbolickou evakuáciou Suvorova či prípravou Potemkinovej exhumácie mohli naznačovať, že si vybrali variant B.

Prípravy na bitku

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov si ale myslí, že Rusi sa z Chersonu nesťahujú, a, naopak, mesto pripravujú na bitku. Aj analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny vo svojej utorňajšej správe konštatujú, že ruské sily sa síce čiastočne sťahujú zo severozápadu oblasti, ktorú by Ukrajina mohla ovládnuť do konca roka, zároveň sa však pripravujú brániť oblastnú metropolu.

„V mnohých aspektoch ide o informačnú operáciu a manipuláciu,“ povedal Budanov v rozhovore pre Ukrajinskú pravdu. „Odvážajú zranených, snažia sa čo najskôr prepustiť z nemocníc tých, čo môžu chodiť, a vedú informačnú kampaň so sloganom ,Záleží nám na ľuďoch'. Vytvárajú tak ilúziu, že všetko je stratené. Zároveň tam ale privádzajú nové vojenské jednotky a pripravujú ulice mesta na obranu. Chápu, že ak prevezmeme kontrolu nad priehradou Kachovka, tak sa budú musieť rozhodnúť veľmi rýchlo,“ predpovedá šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky.

„Buď veľmi rýchlo opustia mesto a vyjdú von, alebo riskujú, že sa ocitnú v situácii, v akej sa predtým ocitli naše jednotky v Mariupole. <…> Pripravujú si pôdu, aby v prípade potreby mohli odtiaľ veľmi rýchlo vypadnúť. Teraz sa však nepripravujú na odchod, pripravujú sa na obranu,“ dodal Budanov.

Kým mnohí experti si lámu hlavu nad skutočným zámerom Moskvy, ruský politológ Abbas Galiamov si z odvozu cenností z ohrozeného mesta robí žarty. „Hromadné vyvážanie pamätníkov, kníh, pozostatkov kniežaťa Potemkina a všetkého ostatného z Chersonu je možno akousi PR kampaňou ruských ozbrojených síl,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram a dodal: „Teraz bude celý svet vedieť, že ruský vojak sa nezaujíma len o práčky, ale má záujem aj o vysoko duchovné veci.“