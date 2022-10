Sunak chcel byť rytierom Jedi, ale stal sa britským premiérom

Ambície mal vždy. Keď bol Rishi Sunak malý, chcel sa stať rytierom Jedi zo slávnej série Star Wars (Hviezdy vojny). Síce nebude bojovníkom so svetelným mečom, ktorý dokáže mysľou hýbať veci, ale aj tak získal obrovskú moc. Dnes ho do funkcie britského premiéra uviedol kráľ Karol III.

Sunakovým najobľúbenejším filmom zo Star Wars je Impérium znova útočí. Británia už dávno nie je celosvetovou ríšou, no nový premiér v prvom prejave vo funkcii sľúbil krajine svetlé zajtrajšky. Priznal však, že Spojené kráľovstvo čelí vážnej ekonomickej kríze.

Sunak má byž záchrancom

"Hneď začnem pracovať,“ vyhlásil konzervatívec Sunak. "Zvolili ma za lídra strany a za premiéra, aby som napravil chyby,“ uviedol nový predseda vlády.

Šiesteho septembra skončil v úrade na Downing Street 10 Boris Johnson a nahradila ho Liz Trussová. No tretia britská premiérka v histórii minulý štvrtok oznámila, že sa vzdáva funkcie. Politicky neprežila ekonomické návrhy svojho ministra financií, ktorý žiadal daňové škrty, čo však výrazne oslabilo libru. Rishi Sunak má 42 rokov a patrí medzi najmladších premiérov v britskej histórii. Je prvým nebielym predsedom britskej vlády, má indické korene. V roku 2016 bol v referende za brexit a v rokoch 2020 až 2022 slúžil ako minister financií. Británia asi nikdy nemala takého bohatého predsedu vlády. Sunakov majetok s manželkou Akshataou Murtyovou odhadol nedeľník Sunday Times na 730 miliónov libier.

Čítajte viac Bohatší ako kráľ. Británia ešte takého premiéra nemala. Povedie ju Rishi Sunak

Sunak má byť záchrancom ekonomiky, ale aj toryovcov, ako v Británii hovoria členom Konzervatívnej strany. Premiér poďakoval za prácu Trussovej a Johnsonovi, neodpustil si však ani kritiku.

"Stali sa chyby. Nevznikli zo zlej vôle, práve naopak. Ale aj tak to boli chyby,“ povedal Sunak. Predseda vlády hneď začal meniť kabinet na svoj obraz. Vo funkciách skončili viacerí stúpenci Trussovej a Johnsona. Ako však pripomenula britská televízia BBC, príliš veľké vládne čistky by mohli viesť k ďalšej polarizácii strany a ku kritike Sunaka najmä v parlamente.

Hoci zďaleka nie všetci toryovci sú novým premiérom nadšení, väčšina za ním stojí. Minimálne preto, že konzervatívci si v krátkej dobe nemôžu dovoliť ďalšiu výmenu lídrov. Už teraz im opoziční labouristi vyčítajú, že krajinu vedú chaoticky. Z ekonomického aj z politického hľadiska.

Nedemokratické spôsoby?

"Sunak vo svojom živote bojoval len v jedných voľbách o post lídra a v nich ho rozdrvila Trussová,“ pripomenul šéf labouristov Keir Starmer. A má pravdu. Sunak v lete prehral boj o šéfa toryovcov s exprémierkou, keď sa na jej stranu priklonili členovia strany. Nového premiéra teraz vybrali len konzervatívni poslanci.

Opozícia požaduje konanie predčasných volieb, toto želanie sa jej však takmer určite nesplní. Briti budú vyberať poslancov asi až koncom roka 2024 či v januári 2025.

"Labouristi a ostatné opozičné strany chcú predčasné voľby, no je nepravdepodobné, že sa budú konať. Momentálne sú výsledky prieskumov verejnej mienky pre konzervatívcov hrozné. Labouristi mali v jednom novom výskume náskok 29 percent. Žiadny konzervatívny premiér by v takejto situácii nevyhlásil predčasné voľby, lebo by to zničilo stranu. No jeden z problémov, ktorému konzervatívci čelia, je, že zmeniť dvakrát lídra bez volieb sa zdá byť pomerne nedemokratické.“ reagoval pre Pravdu Simon Griffiths, šéf Katedry politológie a medzinárodných vzťahov na univerzite Goldsmiths' College v Londýne.