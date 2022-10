Ukrajinci vytlačili Vagnerovcov z Bachmutu. Prigožin pred Putinom kritizoval chyby Ruska vo vojne

Ukrajinská armáda podnikla protiútok pri Bachmute, na ktorý v uplynulých mesiacoch vytrvalo útočili ruské sily. Informoval o tom ukrajinský generálny štáb. Zdroje denníka The Washington Post hovoria o tom, že v tomto donbaskom meste boli donútení k ústupu členovia Vagnerovej skupiny. Zakladateľ tejto žoldnierskej spoločnosti Jevgenij Prigožin v osobnom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom kritizoval chyby ruských armádnych veliteľov na Ukrajine. Prigožin má podľa informácií amerických spravodajských služieb, na ktoré sa denník odvoláva, čoraz napätejšie vzťahy s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom.

„Ozbrojené sily Ukrajiny sa nevzdávajú pokusov o útočné akcie v smere na Bachmut a Avdijivku,“ uviedol vo svojej pravidelnej večernej zvodke bez bližších podrobností ukrajinský generálny štáb.

Podľa nepotvrdených informácií na sociálnych sieťach ukrajinské sily v posledných 48 hodinách oslobodili areál betonárne vo východnej časti mesta a zatlačili Rusov späť o dva kilometre.

Bachmut bol doteraz posledným miestom na Ukrajine, kde sa ruské sily stále snažili o postup. Bitka o mesto v Doneckej oblasti patrí k najdlhším v doterajšej vojne na Ukrajine, ruské a ukrajinské sily oň zvádzajú intenzívne boje už viac ako dva mesiace.

The Washington Post tiež uviedol, že protiofenzíva ukrajinskej armády pokračuje tiež v Luhanskej oblasti, kde dosiahla kľúčovú cestu spájajúcu mestá Svatove a Kreminna. Postup udržiava tiež v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Na Ukrajine podľa informácií ukrajinskej vojenskej rozviedky bojuje asi 8 000 žoldnierov z Vagnerovej skupiny. Väčšinu z nich tvoria naverbovaní trestanci, tvrdí tiež rozviedka.

Prigožin podľa nemenovaného zdroja amerického denníka kritizoval, že ruské ministerstvo obrany ukladá vagnerovcom príliš veľa povinností, ale nevyčleňuje dosť finančných a materiálnych prostriedkov na to, aby skupina mohla tieto úlohy plniť. Prigožin však vo vyjadrení pre Washington Post poprel, že by s Putinom hovoril, aj že by priebeh bojov na Ukrajine kritizoval.

Zdroj denníka tiež uviedol, že Prigožin zrejme stojí za videom, ktoré sa predtým šírilo na sociálnych sieťach a na ktorom sa žoldnieri skupiny sťažovali na nedostatok jedla a nábojov. Cieľom tohto videa bolo zrejme prinútiť Kremeľ, aby na bojovníkov skupiny vyčlenil viac prostriedkov.

Miliardár Prigožin iba v septembri priznal napojenie na vagnerovu skupinu aj skutočnosť, že ju v roku 2014 založil.