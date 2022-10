Žena Putinovho hovorcu sa vyhla sankciám na izraelskej pláži

Bývalú ruskú krasokorčuliarsku hviezdu nepustia do EÚ ani do USA, naopak, izraelské hranice môže prekročiť, čo pravdepodobne aj využila. Znamenalo by to, že Izrael nemal problém s tým, že na jeho územie priletela Tatiana Navková, manželka Dmitrija Peskova, ktorý pracuje ako hovorca šéfa Kremľa Vladimira Putina a slúži ako hlásna trúba ruskej invázie na Ukrajinu.