ONLINE: Šéf CIA podľa CNN navštívil Kyjev. Putin tvrdí, že Ukrajinu riadi Washington

6:05 Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns podľa informácií televízie CNN skôr tento mesiac navštívil Ukrajinu, aby sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími predstaviteľmi. Spravodajský web CNN to napísal v stredu s odvolaním sa na dva nemenované zdroje oboznámené s cestou.

„Počas návštevy posilnil záväzok USA poskytovať Ukrajine podporu v jej boji proti ruskej agresii, vrátane pokračujúceho zdieľania spravodajských informácií,“ povedal CNN jeden z amerických predstaviteľov. Ďalšie podrobnosti o ceste zdroja podľa televízie poskytnúť odmietli.

CNN píše, že Burnsova cesta prišla v čase, keď sa USA čoraz viac obávajú, že Rusko môže v boji na Ukrajine siahnuť po jadrových zbraniach. Burns a ďalší americkí predstavitelia verejne vyhlásili, že nevidia žiadne dôkazy o tom, že by sa Moskva na takýto krok aktívne pripravovala, ale činitelia oboznámení sa so spravodajskými informáciami varujú, že riziko je možno najvyššie od februára, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden v utorok Rusko varoval, že by urobilo vážnu chybu, ak by na Ukrajine použilo taktickú jadrovú zbraň.

Putin v stredu vyhlásil, že Ukrajina stratila svoju zvrchovanosť a riadi ju Spojené štáty, ktoré ju využívajú ako baranidlo proti Rusku a vôbec proti spoločenstvu bývalých sovietskych republík. „Ukrajina sa stala nástrojom americkej zahraničnej politiky,“ povedal Putin podľa agentúry Interfax pred šéfmi delegácií spojeneckých republík na moskovskej schôdzke bezpečnostných orgánov a tajných služieb. Ruský prezident tiež nariadil posilniť bezpečnosť objektov dopravnej a energetickej infraštruktúry v obave pred útokmi, aký 8. októbra poškodil Kerčský most, vedúci z Ruska na anektovaný Krym. Moskva tento útok pripisuje ukrajinským tajným službám.

Šéf NATO Stoltenberg v stredu podľa agentúry DPA uviedol, že cieľom aliančnej podpory Ukrajine je zabezpečiť jej lepšiu pozíciu, ak sa vráti k rokovaniam s Ruskom. „To, čo môže Ukrajina dosiahnuť pri rokovacom stole, úplne závisí od jej sily na bojisku,“ podčiarkol Stoltenberg.