Macron chce zvýšiť vek odchodu do dôchodku zo 62 na 65 rokov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu dôrazne vyhlásil, že zavedie dôchodkovú reformu, ktorá nakoniec posunie vek odchodu do dôchodku o tri roky, na 65 rokov. To znamená, že mladšie generácie budú pracovať dlhšie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.

Macron v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu France 2 povedal, že zmeny sa začnú zavádzať na budúci rok. „Je len jeden spôsob, ako to urobiť, ak sme príčetní. Keďže žijeme dlhšie, treba dlhšie aj pracovať,“ uviedol prezident.

Najnižší vek odchodu do dôchodku, ak chce človek dostávať plnú penziu, sa bude postupne zvyšovať zo 62 na 65 rokov, a to do roku 2031, spresnil Macron.

Povedal však, že je „otvorený“ diskusii s odbormi o veku odchodu do dôchodku a je ochotný urobiť prípadné úpravy.

Všetci pracujúci Francúzi dostávajú štátnu penziu. Nezavedenie spomínaných zmien by znamenalo, že vláda bude musieť znížiť penzie, upozornil Macron.

Macronove vyjadrenia nasledovali po tom, ako jeho centristická aliancia stratila v júni parlamentnú väčšinu, čo jeho vláde veľmi sťažuje situáciu pri schvaľovaní zákonov v dolnej komore parlamentu. Väčšina opozičných strán, ako aj zamestnaneckých odborov je proti dôchodkovým zmenám.

Navrhovaná dôchodková reforma vyvolala celoštátne štrajky a protesty koncom roka 2019, počas prvého Macronovho funkčného obdobia. Vláda sa vtedy rozhodla pozastaviť túto debatu, pretože sa začala pandémia koronavírusu. Macron bol do prezidentského úradu druhýkrát zvolený v apríli, pripomenula AP.