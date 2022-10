Putinova „krstná dcéra“ Sobčaková utiekla z Ruska, hrozí jej basa

Známa ruská moderátorka a opozičná aktivistka Xenija Sobčaková utiekla z Ruska do Litvy, aby sa vyhla zatknutiu, uviedla ruská agentúra TASS. Ešte predtým agentúra informovala o prehliadke, ktorú v stredu ráno polícia vykonávala v dome Sobčakovej pri Moskve v súvislosti so stíhaním jej spolupracovníka Kirilla Suchanova.

„Najprv si na internete kúpila letenky do Dubaja a o deň neskôr do Turecka, aby zmiatla policajných vyšetrovateľov. Nakoniec sa cez Bielorusko dostala do Litvy,“ oznámil TASS nemenovaný zdroj z orgánov činných v trestnom konaní. Kriminalisti pritom už podľa tohto zdroja mali v rukách príkaz na jej zadržanie.

V utorok Sobčaková informovala o zadržaní svojho marketingového riaditeľa Suchanova, ktorého úrady stíhajú pre údajné vydieranie činiteľov cez sociálnu sieť Telegram. O stíhaní samotnej Sobčakovej zatiaľ médiá neinformovali. Novinárka zatknutie svojho spolupracovníka na svojom telegramovom účte označila za ďalšiu formu tlaku na ruské médiá.

Štyridsaťročná Sobčaková je údajne krstnou dcérou ruského prezidenta Vladimira Putina. Jej zosnulý otec Anatolij Sobčak, bol ako starosta Petrohradu kedysi Putinovým šéfom a blízkym spolupracovníkom. Pôsobila ako moderátorka populárnych programov. Po voľbách do Štátnej dumy v roku 2011 sa začala angažovať v protestných a opozičných hnutiach. Niekoľko rokov pracovala pre nezávislú televíziu Dožď. V roku 2018 kandidovala ako tvár liberálnej opozície proti Putinovi v prezidentských voľbách. V médiách sa objavili obvinenia, že jej kandidatúra bola dohodnutá s Kremľom a mala voľby legitimizovať, čo Sobčaková popiera.