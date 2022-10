Židovský štát sa vykašľal na Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa opakovane snaží, aby Izrael konečne vojensky pomohol jeho armáde. Naďalej to však vyzerá, ako keby zvonil i búchal na dvere, za ktorými si domáci pán silno zapchal uši.

Najnovší pokus Zelenskyj urobil počas podujatia Summit demokracie, ktorý usporiadal izraelský denník Haaretz. „Vo svojom prejave vyzval Izrael, aby sa vyhranil, na čej strane stojí vo vojne Ruska s Ukrajinou," zhrnul obsah jeho videoposolstva server Meduza.

Zelenskyj poukázal na riziko bezpilotných lietadiel vyrobených v Iráne, ktoré nasadzuje do bojov ruská armáda. „Odpudzujúci zvuk iránskych dronov je počuť na našom nebi každú noc. Nanešťastie nemáme našu vlastnú Železnú kupolu. Naďalej nemáme modernú a účinnú vzdušnú a protiraketovú obranu, ktorá by nás mohla ochrániť. Pomáha nám veľa demokratických štátov, ale radi by sme dostali pomoc od Izraela," upozornil ukrajinský líder, keď prehovoril z Kyjeva k účastníkom podujatia. Železná kupola je názov izraelskej protivzdušnej obrany, ktorou židovský štát veľmi účinne zneškodňuje rakety odpaľované na jeho územie islamskými teroristami.

Ukrajina získala od spustenia ruskej invázie 24. februára tohto roku dosiaľ obrovskú vojenskú pomoc od mnohých svojich spojencov, ale pri kolónke s Izraelom stále svieti nula: ani jedna obranná či útočná zbraň, ani jeden náboj. Židovský štát sa obmedzil na humanitárnu pomoc, napríklad niekoľko týždňov na západnej Ukrajine prevádzkoval poľnú nemocnicu a vyslal skupinu vojenských lekárov.

Reakciu izraelskej vlády na svoj najnovší apel Zelenskyj zatiaľ nepozná, no takmer určite sa nedozvie nič, čo by ho potešilo. „Naša politika v dvojstranných vzťahoch s Ukrajinou sa nemení. Spolu so Západom ju budeme podporovať, ale nebudeme dodávať zbrane," povedal totiž pred týždňom izraelský minister obrany Benny Ganc, ktorého citoval denník Jerusalem Post.

Približne v rovnakom čase šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba telefonoval s izraelským premiérom Yairom Lapidom. Z jeho statusu na sociálnej sieti nevyplynulo nič, čo by naznačovalo zásadný posun. „Informoval som ho o nevysloviteľnom utrpení, strate životov a ničení, čo spôsobujú ruské rakety a iránske drony," napísal Kuleba na Twitteri o telefonáte s Lapidom bez toho, že by sa od neho dozvedel niečo povzbudzujúce.

Izrael najnovšie dal najavo snahu vyjsť v ústrety Kyjevu len okrajovo. Ponúkol sa Ukrajine, že by jej mohol pomôcť s vylepšením jej poplašného systému pred útokmi zo vzduchu.

Je verejným tajomstvom, že Izrael sa snaží udržať si výhodné vzťahy s Ruskom, aby mohol vojensky operovať v sýrskom vzdušnom priestore. Jeho výraznú časť kontrolujú Rusi, odkedy prišli pomôcť režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Vďaka tichému súhlasu Moskvy môžu izraelské vzdušné sily uskutočňovať útoky namierené proti pašovaniu zbraní určeným pre radikálne libanonské hnutie Hizballáh. Vojenskou podporou pre Ukrajinu by Izrael nepochybne túto výhodu stratil, lebo by si Rusko pohneval.

Používanie iránskych dronov proti Ukrajine by podľa bývalého šéfa izraelskej vojenskej tajnej služby Amosa Yadlina malo zmeniť postoj k dodávke zbraní. „Irán je náš hlavný nepriateľ. A kedykoľvek je Irán s niekým na opačnej strane, Izrael má byť na druhej strane," povedal pre stanicu Deutsche Welle.

Jediný, kto sa v izraelskej vláde prikláňa k zmene kurzu, je minister pre židovskú diaspóru Nachman Šaj. „Objavili sa správy, že Irán preváža do Ruska balistické rakety. Nemôžu ďalej existovať pochybnosti o tom, kde by mal Izrael stáť v tomto krvavom konflikte. Nastal čas, aby Ukrajina dostala vojenskú pomoc rovnako, ako jej ju poskytujú členské štáty NATO," napísal na Twitteri.

Medzi ministrami je Šaj s týmto názorom osamotený. A pokiaľ nezmenia názor Lapid a Ganc, ktorí sú kľúčovými členmi vlády, Kyjev neuvidí z Izraela ani jednu zbraň, ani jeden náboj.