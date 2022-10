USA rozmiestnia v Európe modernizované jadrové bomby. Nečakane ešte tento rok

Američania pôvodne chceli bomby B61–12 doviezť do Európy na budúci rok na jar, podľa aktualizovaných plánov tak však urobia už v decembri. O svojom zámere tento mesiac informovali spojencov v NATO na uzavretom zasadnutí v Bruseli. Pôjde o nahradenie starších zbraní ich novými verziami na rôznych miestach v Európe, aby ich v prípade potreby mohli použiť bombardéry a stíhacie lietadlá Spojených štátov a ich spojencov.

Politico uvádza, že program modernizácie bômb B61 nie je utajovaný, a zástupcovia amerického ministerstva obrany poukazujú na to, že takéto vylepšenia sú potrebné, aby armáda mala k dispozícii modernú a bezpečnú výzbroj. Hovorca Pentagonu Patrick Ryder uviedol, že „síce nebude preberať podrobnosti jadrového arzenálu, ale na modernizácii B61 sa pracuje celé roky a plány na bezpečnú a zodpovednú výmenu starších zbraní za vylepšené verzie sú súčasťou dlhodobej snahy o modernizáciu“. Dodal, že program vylepšenia jadrových bômb „nijako nesúvisí so súčasným dianím na Ukrajine a nebol nijako unáhlený“.

Pre niektorých odborníkov je možná zmena amerických plánov prekvapením. Obávajú sa, že by to mohlo ešte vyostriť už teraz nebezpečnú situáciu v Európe. Iní analytici sa zase domnievajú, že USA rozmiestnením B61–12 chcú skôr vyslať odkaz svojim spojencom v aliancii ako Rusku samotnému. „Už tu sú (staršie) bomby B61 a Rusi o tom vedia. Fungujú dobre. Tie modernizované sú síce novšie, ale to nie je zase až taký rozdiel. Môže ísť o uistenie spojencov, ktorí sa cítia byť mimoriadne ohrození Ruskom,“ povedal Tom Collina z organizácie pre odzbrojenie Ploughshares Fund.

Jadrové bomby B61 Spojené štáty vyvinuli začiatkom 60. rokov a odvtedy vzniklo vyše desať ich novších verzií. Program v hodnote desať miliárd dolárov týkajúci sa verzie B61–12 má na starosti americké ministerstvo energetiky a jeho účelom je nahradiť skoršie modely, vrátane asi stovky bômb rozmiestnených na leteckých základniach v Nemecku, Taliansku, Belgicku, Holandsku a Turecku.