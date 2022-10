Ruský parlament sprísňuje kroky proti homosexualite

Kto by sa chcel v Rusku angažovať za práva gejov a lesieb, musí rátať s vysokými pokutami. Štátna duma (dolná komora parlamentu) v prvom čítaní jednohlasne podporila návrh zákona o takzvanej propagande homosexuality.

„Poslanci boli jednomyseľní v boji proti západným hodnotám, ktoré považovali pre Rusko za cudzie," napísal prokremeľský server Rossijskaja gazeta. „Duma má správnu orientáciu," pochvaľoval si po hlasovaní jej predseda Viačeslav Volodin.

Doteraz sa zákaz šírenia tzv. propagandy homosexuality vzťahoval len na neplnoletých, po novom to začne platiť aj o dospelých. V praxi to teda bude vyzerať napríklad tak, že organizátori dúhového pochodu určite nezískajú súhlas úradov, aby ho mohli uskutočniť.

Za porušenie zákazu bude možné uložiť fyzickým osobám pokutu v prepočte od 805 do 6 440 eur. Verejní činitelia budú riskovať, že zaplatia od 1 610 do 12 877 eur. A čo sa týka právnických osôb, v ich prípade sa finančná sankcia pohybuje od 12 877 do 805-tisíc eur.

Cudzích štátnych príslušníkov, ktorí porušia zákon, ruské úrady vyhostia z krajiny. Rossijskaja gazeta, prokremeľský server

Zákon sa zmieňuje aj o zákaze vyzývať mladistvých na zmenu pohlavia a o zákaze propagácie pedofílie. „Cudzích štátnych príslušníkov, ktorí porušia zákon, ruské úrady vyhostia z krajiny," píše Rossijskaja gazeta.

Je možné, že konečná podoba právnej normy bude ešte prísnejšia. „Volodin nevylúčil možnosť sprísňujúcich pozmeňovacích návrhov v druhom čítaní návrhu zákona. Nevylúčil ani úvahu o odsúdení za mreže s tým, že je na to požiadavka spoločnosti," upozornil server.

Predkladatelia návrhu zákona tvrdia, že idey LGBTI+ šírené zo Západu vážne ohrozujú ruskú spoločnosť a tradičné rodinné hodnoty. „Poslanci sú povinní chrániť mladých ľudí pred vymývaním mozgov, pred rozširovaním cudzích hodnôt," citovala agentúra TASS lídra nacionalistickej Liberálnodemo­kratickej strany Ruska Leonida Sluckého.

Zákaz sa bude týkať celého spektra: audiovizuálnej tvorby, internetu, tlačených publikácií, reklamy, prejavov na verejnosti. Znamená to, že zasiahne aj filmovú tvorbu. Filmový kritik Anton Dolin pre portál Meduza jasne naznačil, že ruskí diváci budú v kine alebo pred televízorom takmer istotne ukrátení o viaceré cenné diela: „Môže byť film s niekoľkými hviezdami, ktorý má potenciál priniesť zisk, ale má nebezpečné scény."

Otázne je, ako to bude s knihami, medzi ktorými sú aj celosvetovo uznávané prozaické i poetické diela. Ruský knižný zväz, čo je neštátna organizácia, je podľa Meduzy vážne znepokojený: „Obáva sa, že napríklad jednu z básní Fiodora Sologuba Na rade možno pripísať tzv. propagácii netradičných sexuálnych vzťahov, román Vladimira Nabokova Lolita propagande pedofílie, román Leva Tolstého Anna Kareninová a báseň Alexandra Puškina Bachčisarajská fontána cudzoložstvu a polygamii knižku Shulamith od Alexandra Kuprina.“

Spoluautor návrhu zákona Alexandr Chinštejn síce ubezpečil, že právna norma určite nepostihne napríklad Lolitu od Nabokova, ale to sú len jeho slová. „V skutočnosti totiž bude rozhodnutie prijímať súd," upozorňuje Meduza.