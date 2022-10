Putin dal ruky preč od chránenkyne. Sobčakovej útek otriasol elitami

Keď mala deväť rokov, Vladimir Putin bol pre ňu "ujo Vova". S rodičmi chodila s ním a jeho rodinou do Fínska na dovolenky. Putina do tímu jej otca priviedol "ujo Dima", Dmitrij Medvedev, ktorý Anatolijovi Sobčakovi, prvému demokraticky zvolenému primátorovi Petrohradu, pomáhal s volebnou kampaňou. Desaťročia osobnej známosti s niekdajšími študentmi, ktorých jej otec učil na právnickej fakulte a vtiahol do politiky, kde to dotiahli až na prezidenta a premiéra, Xeniu Sobčakovú už viac nechránia.