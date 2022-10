Krv a špina Západu. Putin: Ukrajinci bránia nakradnuté miliardy

Ruský prezident Vladimir Putin opäť kritizoval politiku Západu ako krvavú a špinavú, popierajúcu zvrchovanosť štátov a národov a snažiacu sa privlastniť si všetky zdroje a bohatstvo ľudstva. Vytkol Západu okrem iného "podnecovanie vojny na Ukrajine", ktorú však sám začal svojím rozkazom na vpád ruských vojsk do susednej krajiny 24. februára.

Rusko podľa Putina iba bráni svoje právo na existenciu. Prezident súčasne tvrdil, že Západ bude musieť pristúpiť na rovnoprávny rozhovor o spoločnej budúcnosti v globálnych záležitostiach. „Čím skôr, tým lepšie,“ povedal Putin podľa agentúry TASS pri vystúpení v debatnom klube Valdaj.

Západ vyvíja na Rusko podľa prezidenta čoraz väčší tlak, aby sa mu podvolilo a stalo sa jeho poslušným nástrojom, alebo ho zničí a zmizne z politickej mapy. To sa však „nikdy nepodarí“, zdôraznil Putin. „Pokiaľ existujú jadrové zbrane, vždy existuje nebezpečenstvo ich použitia,“ varoval.

Čítajte viac V Poľsku sa stretnú kritici Putina, ktorí chcú prevziať moc po jeho páde

Vo svete podľa Putina dochádza k degradácii svetových inštitúcií, k erózii princípu kolektívnej bezpečnosti a k nahrádzaniu medzinárodného práva západnými „pravidlami“, ktoré v skutočnosti vedú len k tomu, aby „globálne mocnosti mohli žiť bez akýchkoľvek pravidiel a všetko im prechádzalo“.

„Moc nad svetom je to, na čo Západ vsadil vo svojej hre. Táto hra je nebezpečná, odmieta zvrchovanosť národov, ich svojbytnosť a jedinečnosť,“ vyhlásil Putin.

Politiku Západu charakterizoval ako „krvavú a špinavú“. „Odmieta zvrchovanosť krajín a národov, ich svojbytnosť a jedinečnosť, nehľadí ani v najmenšom na záujmy iných štátov,“ poznamenal. Akákoľvek kritika Západu je potom označovaná za „ruku Kremľa“, čo je podľa Putina „bľabotanie“.

Putin v prejave tiež použil výraz „zaslepenosť z nadradenosti“ z niekdajšej prednášky sovietskeho a ruského spisovateľa Alexandra Solženicyna v Harvarde.

„Nový svetový poriadok sa musí opierať o zákon a právo, musí byť slobodný, svojbytný a spravodlivý. Aj svetová ekonomika a obchod sa musia stať spravodlivejšími a otvorenejšími,“ povedal Putin. „Som presvedčený, že diktatúre možno čeliť len slobodou rozvoja krajín a národov,“ povedal. Vhodné by podľa ruského prezidenta tiež bolo rozmýšľať o tom, aby štruktúra OSN, vrátane Bezpečnostnej rady, lepšie vyjadrovala rôznorodosť regiónov mnoho polárneho sveta, vrátane rastúceho vplyvu Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.

Spojené štáty nemajú podľa Putina svetu čo ponúknuť a americký neoliberálny model svetového poriadku sa zmieta v kríze. „To všetko bez preháňania nie je systémovou, ale dokonca doktrinálnou krízou neoliberálneho modelu amerického svetového poriadku. Nemajú poňatie o vytváraní pozitívneho vývoja, jednoducho nemajú svetu čo ponúknuť, okrem udržania si svojej dominancie,“ vyhlásil Putin.

"Skutočná demokracia v multipolárnom svete predovšetkým predpokladá možnosť každého národa, každej spoločnosti a akejkoľvek civilizácie zvoliť si vlastnú cestu, svoj vlastný spoločenský a politický systém. Ak majú takéto právo Spojené štáty a krajiny Európskej únie, potom takéto právo majú samozrejme aj krajiny Ázie, islamské štáty, monarchia Perzského zálivu a štáty iných kontinentov. Samozrejme, má ich aj naša krajina, Rusko, a nikto nikdy nebude môcť diktovať, akú spoločnosť a na akých princípoch by sme mali budovať, "vyhlásil.

Čítajte viac Vzbura v ruskej armáde? Branci nenávidia Putina. Hrozia zvrhnutím režimu pre bezhlavú inváziu

„Historické obdobie nadvlády Západu vo svetových záležitostiach sa končí. Jednopolárny svet sa stáva minulosťou,“ uviedol Putin a zdôraznil, že Rusko preukázalo svoju veľkosť tým, že dokázalo úspešne odolať západným sankciám a „priškrteniu“ prístupu ku kriticky dôležitým technológiám.

Jedine Rusko by podľa šéfa Kremľa mohlo byť skutočným garantom nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, ktorú tiež Rusko podľa Putina vytvorilo. „Rozšírenie Severoatlantickej aliancie o Ukrajinu bolo pre nás absolútne neprijateľné, čo všetci vedeli, ale jednoducho ignorovali. Úplne ignorovali naše bezpečnostné záujmy,“ vyhlásil Putin, aj keď otázka prijatia Ukrajiny do NATO pred inváziou nebola na programe dňa. Ukrajina mala len prísľub, že dvere do aliancie zostávajú všetkým záujemcom otvorené a že žiadna krajina – ani Rusko – nemá právo veta.

Podľa Putinovej verzie však v závere minulého roka ďalší ruský pokus dohovoriť sa na nerozširovaní NATO zlyhal a Západ Rusov „jednoducho poslal kamsi, a to bolo všetko“. Ruské záujmy boli ignorované, zopakoval.

Putinovo vojenské besnenie

Putin vstúpi do histórie ako politik, ktorý rozpútal najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny a ktorý svetu pripomenul nebezpečenstvo stále hroziaceho jadrového konfliktu. Ruská armáda vo vojne, ktorej sa však v Rusku slovom vojna, pod prísnymi trestami, hovoriť nesmie, útočí aj na civilistov a civilné objekty. Ostreľuje humanitárne koridory, drží civilistov v obliehaných mestách a podľa dostupných informácií používa zakázané zbrane a útočí aj na jadrové zariadenia. V niektorých mestách zvolila taktiku „spálenej zeme“. Od pomoci Ukrajine sa Západ pokúsil zastrašiť aj hrozbou použitia jadrových zbraní.

Z rozdúchania jadrového napätia obvinil Západ a použil ako príklad vyhlásenie bývalej britskej premiérky Liz Trussovej o jej pripravenosti pristúpiť k jadrovému odstrašeniu, ak si to vyžiadajú okolnosti, píše Reuters. Putin tiež opakoval nepodložené ruské tvrdenie, že Ukrajina plánuje použiť takzvanú špinavú bombu, v ktorej sú použité konvenčné výbušniny s prímesou rádioaktívneho materiálu, aby z toho obvinila Rusko. Kyjev tieto obvinenia popiera a ukrajinskí predstavitelia uviedli, že Rusko možno samo chystá takúto operáciu pod cudzou vlajkou.

Čítajte viac Pre Putina je vojna ako covid. Zlí majú byť bojari

Teraz vyhlásil, že ukrajinské straty sú sedem až osemkrát vyššie ako ruské. Zároveň povedal, že Rusko neplánuje zasadiť Ukrajine jadrový úder. „Nepotrebujeme to urobiť. Nemalo by to žiadny zmysel, ani politický, ani vojenský,“ povedal.

„Straty (ukrajinských ozbrojených síl) miestami – hovorím o tom s poľutovaním – tieto straty bývajú jeden k desiatim, jeden k ôsmim, a to v neprospech ukrajinských ozbrojených síl. V poslednom čase je to skoro vždy jeden ku siedmim, jeden ku ôsmim,“ vyhlásil Putin podľa agentúry TASS. „(Ukrajinské velenie) ľudí vôbec neľutuje. Či potom skutoční vlastenci môžu niečo také dopustiť? Idú priamo touto cestou, pokojne a na nič sa nepozerajú, nerozmýšľajú,“ do­dal.

Putin ponechal bez vysvetlenia, ako súvisí jeho odhad ukrajinských strát s potrebou zmobilizovať 300 000 Rusov, poznamenal denník Ukrajinska pravda v narážke na Putinom vyhlásenú „čiastočnú“ mobilizáciu. Pozastavil sa tiež nad tým, že podľa šéfa Kremľa Ukrajinci bránia „nakradnuté miliardy“ uschované v západných bankách, a nie zvrchovanosť a celistvosť svojej krajiny. Diktátora nenapadlo, že by Ukrajinci mohli brániť svoje rodiny pred ruskými okupantmi a genocídou. Putin si však myslí, že po Kyjeve chodia tisíce ľudí s pochodňami a svastikami, poznamenal ukrajinský denník.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu minulý mesiac pripustil, že na Ukrajine zahynulo 5 937 ruských vojakov, zatiaľ čo ukrajinská strana má 61 207 mŕtvych. Ukrajinský generálny štáb odhaduje, že Rusko od začiatku vpádu na Ukrajinu prišlo už skoro o 70 000 vojakov.