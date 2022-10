Vojna proti Rusku: Starlink a veľké ego. Je Musk spasiteľom Ukrajiny?

Toto ešte viac upriamuje pozornosť na najbohatšieho človeka na svete Elona Muska, ktorý práve zapĺňa titulku médií tým, že za 44 miliárd kúpil sociálnu sieť Twitter. Magazín Forbes odhaduje, že majetok majiteľa firiem Tesla či SpaceX je takmer 220 miliárd dolárov.

Musk vo vojne

A Musk je aj súčasťou vojny. "Od marca dodal Ukrajine tisíce satelitných internetových terminálov SpaceX Starlink. Ukázalo sa, že sú životne dôležité pre to, aby bola vláda v Kyjeve schopná robiť svoju komunikačnú kampaň, a aj pre ukrajinské ozbrojené sily, aby si mohli vymieňať spravodajské informácie a vykonávať útokmi dronmi,“ napísal analytik Európskej rady pre zahraničné vzťahy Julian Ringhof v článku, ktorý nazval Vek egopolitiky: Elon Musk a sila technických gigantov.

Expert zameriava svoj výskum na to, ako technológie ovplyvňujú medzinárodné dianie. Podľa Ringhofa technickí giganti prevzali ústrednú úlohu v ruskej vojne proti Ukrajine, ale aj v širšom gepolitickom dianí. Najhlasnejším z nich je Musk, ktorý sa sa tejto role zhostil s entuziazmom, a jeho názory na konflikt si získali značnú pozornosť.

Na ktorej strane však stojí najbohatší muž sveta?

"Veľa drámy, ktorá sa toho týka, sa točí okolo údajného rozhovoru s Vladimirom Putinom, ktorý Musk vehementne popiera. Okrem toho usporiadal na Twitteri anketu o vlastných nápadoch týkajúcich sa vojny. Nezaradil však do nej scenár, že by Ukrajina obnovila svoju územnú celistvosť. Treba povedať, že táto anketa viedla k nahnevanej reakcii vlády v Kyjeve a jej západných spojencov, ale Kremeľ ju pochválil,“ pripomenul Ringhof.

V istom momente dokonca Musk pohrozil, že Starlink z Ukrajiny stiahne, a Kyjev hlásil jeho veľké výpadky. Multimiliardár však nakoniec teatrálne oznámil, že internetová satelitná sieť bude naďalej fungovať.

Hoci je Starlink pre Ukrajinu veľmi dôležitý, Ringhof pokladá za prehnané tvrdenia o tom, že Musk môže rozhodnúť o osude vojny.

Čo by sa teda stalo, keby sa excentrický boháč rozhodol, že služby Starlinku prestane Ukrajine poskytovať? Alebo, a to by bolo ešte horšie, technológiu by dal Rusku?

"Odpoveď na druhú otázku je pomerne jednoduchá. Musk to nemôže urobiť. Ďalekosiahle technologické sankcie Západu proti Rusku v podstate zakazujú export všetkých tovarov, ktoré by mohli skončiť v rukách ruskej alebo bieloruskej armády. Nezáleží na tom, či sú to internetové terminály Starlinku, mikročipy, ceruzky alebo zubné kefky,“ vysvetlil Ringhof.

Podľa analytika je nepravdepodobné aj to, že by sa Musk rozhodol Starlink od Ukrajiny odstrihnúť z ekonomických dôvodov. Megaboháč sa totiž sťažoval, že ho prevádzka internetovej siete stojí príliš veľa peňazí.

"Čo sa týka toho, že by sa Musk rozhodol zobrať Ukrajine Starlink z ekonomických dôvodov, zdá sa, že preháňa, keď opisuje úlohu svojej spoločnosti pri financovaní tejto služby. Až 85 percent terminálov a 30 percent nákladov na spojenie platia krajiny ako USA a Poľsko, respektíve peniaze idú z verejných zbierok a od súkromných darcov. A to, že Musk zveličuje svoju úlohu, by len viedlo k ešte väčšej kritike, keby sa rozhodol s financovaní internetových služieb skončiť. Vyzerá to tak, že Musk využíva svoju úlohu a rolu Starlinku v konflikte, aby na seba pritiahol pozornosť. Robí to preto, aby spropagoval svoju spoločnosť a pohladil si ego,“ napísal Ringhof.

Alternatívy existujú

Hoci teda nie je pravdepodobné, že sa najbohatší človek sveta z Ukrajiny stiahne, expert tvrdí, že Kyjev by predsa len nemal byť vydaný napospas Muskovým náladám.

"Západné vlády by si mali kúpiť takéto technológie a poskytnúť ich svojim spojencom. Buď by mali vytvoriť partnerstvo so súkromnými spoločnosťami, ktorým sa dá dôverovať, a alternatívy k Starlinku existujú. Alebo sa môžu zamerať na verejné riešenia,“ dodal Ringhof.