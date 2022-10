ONLINE: Koniec mobilizácie. Bude Putinovi 300-tisíc nových vojakov stačiť?

Rusi dokončili mobilizáciu 300-tisíc ľudí. Mobilizovaní ruskí vojaci nasadení do bojových akcií získajú status vojnového veterána a príslušné sociálne výhody, uviedol minister obrany Šojgu. Časť mobilizovaných Rusov už poslali na front, ďalších cvičia.

5:55 Čiastočná mobilizácia v Rusku týkajúca sa operácie na Ukrajine bola dokončená, ohlásil v piatok podľa agentúry TASS ruský minister obrany Sergej Šojgu prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Ten 21. septembra túto mobilizáciu nariadil po sérii neúspechov a strát ruských vojsk vo vojne proti Ukrajine. Mobilizáciu podľa médií sprevádzali zmätky, nedostatky a prehmaty, čo nakoniec pripustili aj úrady.

„Výnos o ukončení mobilizácie Putin doteraz nepodpísal,“ upozornil však denník Ukrajinská pravda. Ruská redakcia BBC zase pripomenula, že experti predpokladajú, že do armády bude povolaných oveľa viac ľudí, než oficiálne ohlásených 300-tisíc. Poukázala tiež na dohady, že mobilizácia – prinajmenšom pokiaľ Putin nepodpíše výnos o jej ukončení – môže byť len prerušená po dobu, kým sa vojenské správy vysporiadajú s pravidelným jesenným povolávaním brancov k povinnej vojenskej službe. Títo povolaní nemajú byť podľa Putinovho pokynu nasadzovaní na Ukrajine.

„Dnes bolo dokončené vypravenie občanov povolaných v rámci mobilizácie. Ďalšie povolávanie občanov bolo prerušené. Úloha povolať 300 000 ľudí, ktorú ste stanovili, bola splnená. Žiadne dodatočné úlohy sa neplánujú,“ povedal Šojgu podľa ruskej agentúry TASS. Početné stavy jednotiek nasadených do špeciálnej vojenskej operácie proti Ukrajine sa podľa ministra budú odteraz dopĺňať iba dobrovoľníkmi a záujemcami o službu v armáde na základe profesionálneho kontraktu.

Zatiaľ čo v médiách sa objavili správy – a niektoré z nich úrady potvrdili – o smrti mobilizovaných vojakov, odoslaných vzápätí po mobilizácii do boja, Šojgu zdôraznil, že osobitná pozornosť sa venuje príprave povolaných rezervistov. Vo výcvikových strediskách a vo vojenských priestoroch sa teraz v menších jednotkách zdokonaľuje 218 000 mužov. Po výcviku bolo do operačnej oblasti odoslaných 82 000 vojakov, z ktorých viac ako 41 000 už bolo zaradených do jednotiek.

Pri mobilizácii boli vojská posilnené vojakmi, medzi ktorými je viac ako 1 300 predsta­viteľov výkonnej moci rôznej úrovne a viac ako 27 000 podnika­teľov. Približne 13 000 občanov nečakalo na povolávací rozkaz, ale rovno si prišli splniť svoju povinnosť. Do vojsk boli poslaní ako dobrovoľníci, povedal Šojgu. Priemerný vek vojaka povolaného v rámci mobilizácie je 35 rokov. Minister tiež zdôraznil, že vojaci nasadení do bojových akcií získajú status vojnového veterána a príslušné sociálne výhody. Šojgu uistil, že problémy s výstrojom a stravovaním, ktoré sa vyskytli na začiatku mobilizácie, boli vyriešené.

Putin pri stretnutí s ministrom obrany zdôraznil, že na front je možné odoslať len dobre vycvičených mobilizovaných vojakov, a nechal si od Šojgu potvrdiť, že zatiaľ len 41.000 mužov je zaradených do bojových jednotiek, zatiaľ čo ostatní stále prechádzajú výcvikom. Šojgu to potvrdil s tým, že do boja je možné posielať len dobre vycvičených a vybavených vojakov. Prezident pripustil, že problémy na začiatku mobilizácie boli „pravdepodobne nevyhnutné“, pretože nič podobné sa dlho nedialo, ale je vhodné urobiť z toho zodpovedajúce závery a modernizovať celý systém.

O ukončení mobilizácie v Rusku zapochyboval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Rusko sa pokúša zosilniť tlak na naše pozície využitím mobilizovaných vojakov, ale tí sú natoľko zle vycvičení a vybavení a tak brutálne ich využíva velenie, že môžeme predpokladať, že už čoskoro Rusko môže potrebovať vyslať do vojny novú vlnu zmobilizovaných. Pripravujeme sa na to, " vyhlásil Zelenskyj podľa denníka Ukrajinska pravda. Zdôraznil tiež posilňovanie ukrajinskej protivzdušnej obrany v reakcii na ruské vzdušné útoky na energetickú infraštruktúru, uskutočňované aj za pomoci iránskych dronov.