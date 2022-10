Brazílčania volia prezidenta, Bolsonaro chce dobehnúť náskok ľavicového súpera

Podľa prieskumu zverejneného v sobotu večer by mal Lula da Silva poraziť Bolsonara v pomere 52 ku 48 percentám. Jeho náskok sa však oproti štvrtkovému prieskumu znížil o dve percentá.

Lula da Silva zvíťazil nad Bolsonarom aj v prvom kole volieb z 2. októbra, avšak s oveľa menším náskokom, než mu predpovedali prieskumy. Zvíťazil len o zhruba päť percent (48:43).

Výsledok nedeľňajšieho druhého kola volieb v najväčšej krajine Latinskej a štvrtej najväčšej svetovej demokracii, preto považujú pozorovatelia za otvorený.

Foto: SITA/AP, Andre Penner brazília de silva Bývalý brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva počas prezidentských volieb, 30.10.2022

Obavy vyvolávajú Bolsonarove vyhlásenia, v ktorých naznačoval, že by v prípade svojej prehry nemusel uznať výsledok volieb. Niektorí jeho stúpenci ho otvorene vyzývajú, aby za takýchto okolností uskutočnil vojenský prevrat. Bolsonaro, ktorého niektoré médiá označujú za „Trumpa z trópov“, však v piatok večer prisľúbil, že rozhodnutie voličov bude rešpektovať.

Predvolebná kampaň, ktorá bola podľa analytikov veľmi ostrá a „špinavá“, plná vzájomného osočovania a osobných útokov, hlboko polarizovala brazílsku spoločnosť. Bolsonaro sa dlhodobo štylizuje ako obranca konzervatívnych kresťanských hodnôt, zatiaľ čo Lula sľubuje hospodársku prosperitu, razantnejší boj proti chudobe a ochranu Amazonského pralesa.

Bolsonaro sa snažil strašiť voličov tvrdeniami, že zvolenie Lulu da Silvu, ktorého označuje za zlodeja a komunistu, bude znamenať návrat korupčných praktík, legalizáciu drog a interrupcií či prenasledovanie kresťanov.

Foto: SITA/AP, Bruna Prado bolsonaro Súčasný brazílsky prezident Jair Bolsonaro počas druhého kola prezidentských volieb 30.11.2022.

Lula da Silva zase vykresľuje Bolsonara ako malého diktátora, či dokonca ako kanibala či pedofila, ktorý veľkou mierou prispel k ničeniu amazonského daždového pralesa. Podľa ochrancov životného prostredia brazílske prezidentské voľby rozhodnú aj o ďalšom osude Amazónie.

K volebným urnám môže pristúpiť 150 miliónov Brazílčanov, reálne by ich mohlo prísť hlasovať okolo 120 miliónov. Výsledky by mali byť vďaka využívaniu elektronických hlasovacích zariadení známe už v noci na pondelok, len niekoľko hodín po skončení hlasovania, čo by malo taktiež eliminovať prípadné pokusy o podvody pri sčítavaní.