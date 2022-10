Hackeri napojení na Kremeľ údajne napadli súkromný telefón Trussovej

Britskí opoziční politici vyzvali na vyšetrovanie medializovaných tvrdení, že sa predpokladaní agenti Kremľa nabúrali do mobilného telefónu expremiérky Liz Trussovej, keď bola britskou ministerkou zahraničných vecí. V noci na nedeľu o tom informovala agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.

Denník The Mail on Sunday vo svojom spravodajskom materiáli citoval nemenované bezpečnostné zdroje, podľa ktorých agenti údajne pracujúci pre Kremeľ získali v Trussovej osobnom mobilnom telefóne prístup k diskusii o vojne na Ukrajine. V diskusii sa okrem iného hovorilo o dodávkach zbraní Kyjevu na obranu proti ruskej agresii.

Britské stanice BBC a Sky News uviedli, že túto správu nedeľníka The Mail on Sunday nedokázali overiť.

Podľa agentúry Reuters bol hackerský útok odhalený v lete, keď bola Trussová ministerkou zahraničných vecí a viedla kampaň za post líderky Konzervatívnej strany a budúcej premiérky, uviedol The Mail of Sunday.

Hovorca súčasnej vlády Spojeného kráľovstva, ktorej teraz šéfuje Rishi Sunak, sa odmietol vyjadriť k bezpečnostným opatreniam týkajúcich sa jednotlivých členov vlády. Dodal ale, že kabinet má spoľahlivé systémy na ochranu svojich členov pred kybernetickými hrozbami.

Hackeri údajne získali prístup k rozhovorom Trussovej s jej spojencom Kwasim Kwartengom, ktorý svojho času kritizoval vtedajšieho premiéra Borisa Johnsona, tvrdí sa v správe nedeľníka.

Labouristka Yvette Cooperová, ktorá sa venuje vnútornej bezpečnosti, uviedla, že správa nedeľníka nastoľuje „nesmierne dôležité otázky národnej bezpečnosti“ vrátane tej, prečo a ako došlo k úniku informácií.

„Je nevyhnutné, aby sa všetky tieto bezpečnostné otázky vyšetrili a riešili na najvyššej úrovni,“ apelovala.

Hovorkyňa liberálnych demokratov pre zahraničné veci Layla Moranová vyzvala na urgentné nezávislé vyšetrovanie zamerané na odhalenie pravdy.

V článku sa jasne neuvádza, na základe čoho sa predpokladá, že za údajným útokom stojí Rusko. Je v ňom však citovaný nemenovaný bezpečnostný zdroj, podľa ktorého „chvíľu trvá, kým sa vypátra, kto stojí za takýmito útokmi, ale Rusko (zvyčajne) býva na čele zoznamu“ možných podozrivých.

Bývalý líder toryovcov, poslanec Iain Duncan Smith, pre nedeľník The Mail on Sunday v tejto súvislosti povedal: „Rusko to robí stále.“