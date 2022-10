ONLINE: Do Kyjeva mieri česká vláda na spoločné zasadnutie

Do Kyjeva pôjdu niekoľkí ministri českej vlády na spoločné rokovanie kabinetov. Budú hovoriť o povojnovej obnove Ukrajiny aj o utečencoch.

Pohľad na zničený most cez rieku Siverskyj Donec v oslobodenom meste Sviatohirsk, Donecká oblasť, Ukrajina, sobota 29. októbra 2022.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 250. deň

VIDEO: Ruský vrtuľník MI-35 nasadený v bojoch na Ukrajine.

5:55 O povojnovej obnove Ukrajiny či ukrajinských utečencoch na českom území budú v pondelok rokovať ministri českej vlády v Kyjeve so svojimi ukrajinskými náprotivkami. Spoločné zasadnutie oboch kabinetov sprevádzajú kvôli trvajúcej ruskej vojenskej invázii na územie Ukrajiny prísne bezpečnostné opatrenia. Úrad vlády tak nezverejnil ani presné zloženie delegácie, v ktorej má byť šesť ministrov.

V podobnom formáte rokuje pravidelne česká vláda s partnermi z Poľska, Slovenska a Izraela. Do Kyjeva pôjdu ministri počas českého predsedníctva v Rade EÚ. „Nadviažeme na konzultácie, ktoré sme premiér a ja viedli počas našich návštev v Kyjeve. Počas rokovaní budeme riešiť zapojenie českých mimovládnych organizácií a firiem do povojnovej obnovy Ukrajiny aj podporu krajiny pri integrácii do EÚ,“ povedal predtým ČTK šéf diplomacie Jan Lipavský.

Od februárového začiatku ruskej invázie na Ukrajinu český štát udelil ukrajinským utečencom vyše 450 000 dočasných víz, ktoré držiteľom umožňujú prístup k verejnému zdravotnému poisteniu, vzdelaniu či na trh práce. Česko tiež od začiatku ruskej invázie patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny. Export vojenského materiálu z ČR na Ukrajinu tento rok dosiahol 47 českých miliárd korún a štát doteraz Ukrajine poskytol pomoc za 4,5 miliardy českých korún.

Český premiér Petr Fiala už krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu tamojšie hlavné mesto navštívil. V polovici marca spoločne s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým a slovinským predsedom vlády Janezom Janšou vyrazil do Kyjeva, ktorý sa snažili obkľúčiť ruské jednotky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vtedy návštevu označil za silný prejav podpory napadnutej krajiny.

V piatok 28. októbra, na štátny sviatok pripomínajúci vznik samostatného Československa, udelil prezident Miloš zeman Zelenskému najvyššie české štátne vyznamenanie – Rad Bieleho leva. Ocenil ho za „jeho statočnosť a odvahu, s ktorou odmietol americký návrh na poskytnutie bezpečného útočiska a zostal v vtedy bojujúcom Kyjeve“.

V ten istý deň Zelenskyj udelil Prahe čestný titul Mesto-záchranca, a to za pomoci Ukrajincom a Ukrajine. V nedeľu sa desaťtisíce ľudí zišli na pražskom Václavskom námestí, aby vyjadrili solidaritu s Ukrajinou a upozornili na nutnosť ochrany demokratických hodnôt. K účastníkom prehovorila prostredníctvom videa aj manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská, ktorá poďakovala Česku za podporu.