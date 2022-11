Elon Musk už vlastní Twitter, štvrtinu zamestnancov chce prepustiť

Elon Musk vstupuje s umývadlom v ruke do sídla spoločnosti Twitter v San Franciscu

Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na v pondelok predložené dokumenty Americkej komisie pre cenné papiere a burzy (SEC).

K naplneniu prevzatia spoločnosti Twitter Muskom podľa týchto dokumentov došlo 27. októbra a miliardár sa tým stal „výhradným riaditeľom“ spoločnosti. Musk 27. októbra odvolal výkonného riaditeľa Twitteru Paraga Agrawala, finančného šéfa Neda Segala a šéfku právnych záležitostí a politiky Vijayu Gaddeovú.

Denník Washington Post v pondelok s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou oznámil, že Twitter plánuje prepustiť štvrtinu zamestnancov v rámci prvého kola redukcie pracovných miest. To, kedy by sa v Twitteri mohlo začať s rozsiahlym prepúšťaním, nie je známe.