Politické násilie: strach o demokraciu zatienil voľby v USA

Útok a konšpirácie

Radikál 28. októbra prenikol do domu Pelosiovej v San Franciscu. Šéfku snemovne tam DePape nenašiel, ale kladivom zaútočil na jej manžela Paula. Pelosi utrpel fraktúru lebky a zotavuje sa v nemocnici. Extrémista na internete publikoval konšpiračné teórie všetkého druhu proti demokratom, vakcínam, Ukrajine či Židom.

"Naše deti, vnúčatá a ja sme traumatizovaní a zničení,“ uviedla po útoku Pelosiová a poďakovala sa policajtom a záchranárom.

DePape sa podľa ministerstva spravodlivosti priznal, že jeho primárnym cieľom bola šéfka snemovne. Chcel si ju zobrať za rukojemníčku a plánoval ju zmrzačiť. Chystal sa na to, že 82-ročnej političke rozmláti kolená, aby si vraj všetci pamätali údajné klamstvá demokratov. Páchateľovi hrozí až 50 rokov väzenia.

Už 8. novembra sa v USA konajú voľby, v ktorých si Američania vyberú novú 435-člennú Snemovňu reprezentantov a tretinu z 50-členného Senátu. Plánovaný útok na Pelosiovú je len najviditeľnejším incidentom v politickej atmosfére, ktorú mnohí pozorovatelia označujú za toxickú.

"Nancy Pelosiová bola a je terčom republikánskych politických reklám za milióny dolárov. Označovali ju za diabla a dokonca jej hovorili aj horšie. Útok na jej manžela ukázal, čo sa môže stať, keď sa takéto negatívne názory pretavia do činov, ktoré poháňa nenávisť,“ povedal pre Pravdu Robert Schmuhl, expert na americkú politiku z Notredamskej univerzity v Indiane. „V Spojených štátoch sa veľa diskutuje o tom, že sme na pokraji občianskej vojny. Asi presnejšie sa dá povedať, že v USA môžeme v budúcnosti očakávať viac prípadov politického násilia. Je to také toxické prostredie, že je ohrozená demokracia,“ vyhlásil autor knihy The Glory and the Burden: The American Presidency from FDR to Trump(Sláva a bremeno: Americký prezidentský úrad od FDR po Trumpa).

Pelosiová bola už terčom sfanatizovaných stúpencov Donalda Trumpa, ktorí 6. januára 2021 prenikli do Kongresu. Chceli prekaziť, aby zákonodarný zbor potvrdil víťazstvo Bidena v prezidentských voľbách. Trump stále šíri konšpirácie a lži, že súboj o Biely dom mu v novembri 2020 demokrati ukradli.

Šialené teórie sa okamžite začali šíriť aj po útoku na Pelosiho. Jednou z konšpirácií, na ktorú rýchlo naskočila krajne pravicová scéna, je, že DePape bol milencom napadnutého a pohádali sa. Na sociálnej sieti Twitter klamstvá o násilnom čine pomohol rozšíriť aj jej nový majiteľ a najbohatší človek na svete Elon Musk. Komentoval konšpiračný článok s tým, že existuje malá možnosť, že by na ňom mohlo byť trocha pravdy. Hoci Musk neskôr svoj tweet vymazal, reakcia megaboháča už stihla obehnúť svet. Mnohí republikáni odsúdili, čo sa stalo, ale je dosť takých, čo útok zľahčujú, či si z Pelosiovcov priamo robia nechutné žarty. Trump sa k útoku vôbec nevyjadril.

"Je to pomerne neuveriteľné, že za tri dni od útoku na Paula Pelosiho možno milióny obyvateľov najdôležitejšej svetovej veľmoci uverili úplne inej verzii reality, napriek tomu, že útočník svojimi vlastnými slovami objasnil svoj myšlienkový proces a presvedčenie. Ako môže demokracia veľkosti Ameriky správne fungovať, ak on-line diskusia spôsobila, že polarizácia naprieč straníckymi líniami je taká katastrofálna, že sa obe strany nedokážu zhodnúť ani na realite násilného útoku, ku ktorému došlo len pred tromi dňami?“ reagoval na Twitteri Shayan Sardarizadeh, novinár televízie BBC, ktorý sa zaoberá šírením konšpirácií a dezinformácií.

Prehĺbené politické zákopy

Spomenuté kongresové voľby s najväčšou pravdepodobnosťou len prispejú k ďalšiemu prehĺbeniu politických zákopov. Prieskumy ukazujú, že Snemovňu reprezentantov ovládnu republikáni. Ich krajne pravicové trumpistické krídlo už otvorene hovorí o impeachmente prezidenta Bidena. Pri kritike šéfa Bieleho domu však radikáli používajú najmä demagogické a zavádzajúce vyhlásenia.

"Je možné, že budeme svedkami úplného politického patu, ktorý bude založený na príbehoch, ktoré nie sú ničím podložené, a na bizarných konšpiračných teóriách,“ reagovala pre Pravdu expertka na politickú komunikáciu Myra Gutinová z Riderovej univerzity v New Jersey.