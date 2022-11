Politológ: Šanca, že z Babiša bude prezident, vôbec nie je malá

Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré sa Babiš rozhodol kandidovať za prezidenta? Prieskumy naznačujú, že by v druhom kole prehral.

Nie je veľa funkcií, o ktoré by mohol mať Babiš záujem. V najbližších rokoch sa len ťažko môže stať premiérom. Súčasná vláda vyzerá veľmi homogénne a zatiaľ si, na rozdiel od slovenského kabinetu, dokázala udržať aj zázemie v parlamente. Šanca, že by sa v predčasných voľbách mohol Babiš vrátiť do premiérskeho kresla, je mimo realitu. Okrem predsedu vládu je pozícia prezidenta jedinou ďalšou funkciou, ktorá zodpovedá tomu, o čo by mohol mať šéf ANO politický záujem. Byť lídrom strany dáva zmysel, ale Babiš určite nemá rád parlamentnú prácu. Okrem tohto je potrebné povedať, že ANO je najväčšou politickou stranou v Česku, ktorú podporuje takmer 30 percent voličov. Keby nepostavila vlastného prezidentského kandidáta, pôsobilo by to veľmi zvláštne. Ale ktokoľvek z ANO by mal oveľa menšiu šancu ako Babiš, že by sa dostal do druhého kola.

Kritici bývalého premiéra tvrdia, že sa usiluje dostať na Pražský hrad, aby si vyriešil problém so žalobou v kauze Čapí hnízdo. Myslíte si, že to Babiša tiež motivuje?

Je očividné, že Babiš má v prezidentských voľbách solídnu šancu, ale zároveň je to mimoriadne kontroverzná osobnosť. Či už pre jeho pôsobenie ako agenta ŠtB pred novembrom 1989, ale, samozrejme, aj po ňom. Momentálny súdny proces proti Babišovi by mohol odradiť od jeho podpory niektorých nerozhodnutých voličov. No snahu získať imunitu by som nezdôrazňoval ako kľúčový bod, pre ktorý expremiér kandiduje. Šanca, že sa proces v dohľadnej dobe skončí právoplatným rozsudkom, nie je veľmi vysoká. Bude to trvať roky. Asi v januári či vo februári budúceho roku príde súd s nejakým verdiktom, ale určite nebude konečný a bude nasledovať odvolanie. Bol by som teda opatrný pri tvrdeniach, že Babiš je bezprostredne ohrozený tým, že by bol právoplatne odsúdený.

Čo teda môže v prezidentskej voľbe predseda ANO dosiahnuť? Je postup do druhého kola pre Babiša minimom?

Je vysoko pravdepodobné, že bývalý predseda vlády sa do druhého kola dostane. Čo bude potom, závisí od viacerých faktorov. Sme v situácii, keď ešte nemáme ani dokončenú registráciu kandidátov. Tá sa skončí až na budúci týždeň a do prvého kola zostávajú stále viac ako dva mesiace. Vôbec sa ešte nekonali televízne debaty a ANO zatiaľ nerobí intenzívnu kampaň. Je jasné, že táto strana má skvelé marketingové profesionálne zázemie. Nie je to možné podceniť. A rovnako je dobré si pripomenúť, že Babiš má k dispozícii takmer neobmedzené finančné zdroje. Žiadny z ďalších kandidátov nie je v podobnej situácii. ANO má veľkú skupinu voličov, ktorí sú disciplinovaní a ochotní voliť túto stranu a jej lídra za každých okolností. A toto je zase niečo, o čo sa žiadny z Babišových súperov nemôže oprieť. Bez ohľadu na všetky kontroverzie, ktoré sprevádzajú osobu bývalého premiéra, by som určite netvrdil, že jeho šanca na výhru je malá. V Česku sa veľa hovorí o prieskumoch, ale tie sú nesprávne interpretované.

V akom zmysle?

Prieskumy momentálne hovoria len to, ako by si vyberali ľudia, ktorí sú už rozhodnutí, za koho budú hlasovať. Súčasne z výskumov vyplýva, že nerozhodnutá je stále takmer polovica potenciálnych voličov. To je veľmi veľa.