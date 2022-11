Rusko sa zmocňuje ukrajinských detí s cieľom vychovávať ich ako Rusov

Novinári agentúry AP zistili, že táto ruská stratégia je v plnom prúde. Tisíce detí boli odvezené z pivníc v mestách, ako je Mariupoľ, a zo sirotincov nachádzajúcich sa na územiach ovládaných proruskými separatistami. Ide o deti, ktorých rodičia zomreli pri ruskom ostreľovaní, ďalšie pochádzajú z rôznych inštitúcií alebo pestúnskych rodín. Rusko tvrdí, že veľa z týchto detí nemá rodičov alebo opatrovníkov, alebo že sa s nimi úrady nevedia spojiť. Podľa zistení agentúry však úradníci deportujú ukrajinské deti do Ruska alebo na separatistami ovládané územia bez ich súhlasu. Klamú im, že ich rodičia nechcú, začleňujú ich do ruských rodín a udeľujú im občianstvo Ruskej federácie.

AP uvádza, že jej rozsiahla investigatíva sleduje aj tie ukrajinské deti, ktoré už v Rusku žijú a vyrastajú. Zakladá sa na desiatkach rozhovorov s rodičmi, deťmi a úradníkmi na Ukrajine a v Rusku, na e-mailovej aj papierovej korešpondencii, na ruských dokumentoch i správach v ruských oficiálnych médiách.

Vychovávať deti zavlečené z vojnou zasiahnutej krajiny v inej krajine alebo kultúre môže byť jedným z kritérií genocídy, pokusu vymazať identitu celého národa. Takúto politiku niektorí úzko spájajú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

„Nejde o nič, čo by sa odohrávalo bez rozmýšľania na bojisku,“ povedal Stephen Rapp, bývalý splnomocnenec Spojených štátov pre vojnové zločiny, ktorý radí Ukrajincom s vyšetrovaním zločinov páchaných Ruskom.

Rusko zakazuje adopciu detí zo zahraničia, tento rok v máji však Putin podpísal dekrét o urýchlenom udeľovaní ruského občianstva ukrajinským deťom bez rodičovskej starostlivosti. Rusko pripravilo register ruských rodín, ktoré by boli pre ukrajinské deti vhodné, a ponúka im nemalú finančnú podporu. Ruská štátna televízia vysiela, ako úradníci slávnostne odovzdávajú ukrajinským deťom ruské doklady. Koľkých detí sa to týka, nie je jasné. Podľa ukrajinských úradov bolo do Ruska deportovaných skoro 8 000 detí.

Rusko celkové počty nezverejnilo. V marci ruská detská ombudsmanka Maria Lvová-Belová uviedla, že v Rusku je tisíc detí z Ukrajiny. Odvtedy ich tam veľa pribudlo, len začiatkom októbra to zrejme bolo ďalších 230. Samotná Lvová-Belová, ktorá je na sankčnom zozname Spojených štátov, EÚ, Kanady a Austrálie, sa ujala tínedžera z Mariupoľa. Rusko podľa jej kancelárie „pomáha deťom udržať si právo na život v mieri a na šťastie“.

Jedna profesionálna pestúnka z Moskvy uviedla, že jej zavolal miestny sociálny úrad, aby sa ujala ukrajinských detí. V starostlivosti má už šesť ruských detí, k nim pribrala tri deti z Mariupoľa. Súd jej zveril deti do starostlivosti a teraz sú z nich občania Ruska. Mali na výber medzi adopciou ruskou rodinou alebo ruským sirotincom. Pätnásťročné dievča hovorí, že sa teší na nový život v Rusku. Čiastočne kvôli tomu, že jej škola bola terčom bombardovania a jedna jej spolužiačka zomrela, čiastočne kvôli tomu, že všetci niekam odišli.

Osvojené deti Olgy Lopatkinovej sa celé dni krčili v pivnici v letovisku, kde boli na prázdninách. Sedemnásťročný Tymofij strážil mladších súrodencov, z ktorých traja majú chronické ochorenia alebo postihnutie. S Lopatkinovou stratili kontakt, keď v meste vypadli dodávky elektrického prúdu. Z pivnice sa ich podarilo vyviesť istému mariupoľskému lekárovi, ale proruské jednotky na kontrolnom stanovišti im neumožnili odísť. Skončili potom v nemocnici v separatistickej Doneckej ľudovej republike (DNR). Keď sa Tymofijovi konečne podarilo s matkou nadviazať kontakt, bola už v zahraničí. Zúril.

Chvíľu trvalo, kým sa Lopatkinovej podarilo vysvetliť mu, čo sa stalo. Pre túto učiteľku hudobnej a výtvarnej výchovy, ktorá v dospievaní prišla o matku a počas bojov v roku 2014 aj o domov, bola situácia s deťmi, to najhoršie, čo zažila. Keď začala ruská invázia na Ukrajinu, vydať sa z Vuhledaru do 100 kilometrov vzdialeného Mariupoľa bolo smrteľne nebezpečné. Jej 18-ročná biologická dcéra Rada uviazla so strýkom pri Charkove, ktorý sa tou dobou tiež nachádzal blízko frontu. Keď sa bombardovanie priblížilo, rozhodla sa Lopatkinová odísť do zahraničia. S dcérou sa dostala do Francúzska. Kvôli svojim adoptovaným deťom naliehala na ukrajinské aj ruské úrady, obrátila sa na aktivistov. Úradníci v DNR jej povedali, že jej deti vydajú, ak si pre nich príde cez Rusko. Mala obavy, že ide o pascu a odmietla. Potom však prišiel prelom. Úrady v separatistickej republike dovolili jednej dobrovoľníčke, aby deti Lopatkinovej vyzdvihla. Keď sa konečne dostali do Francúzska, Tymofijovi sa uľavilo. „Mami, to už stačí, teraz sa ujmi velenia ty, ja som zase dieťa,“ povedal Lopatkinovej.