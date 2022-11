Jadrovú vojnu odvráti iba naše víťazstvo, znie z Moskvy

Niekdajší premiér, ktorý bol štyri roky náhradníkom Vladimira Putina v prezidentskom kresle, sa na komunikačnej platforme Telegram najprv zamyslel nad tým, čo znamená téza západných krajín, že Rusku nemožno dovoliť vyhrať vojnu.

„Existenčná hrozba“

„Ak nie Rusko, potom zrejme vyhrá Ukrajina,“ uvažuje Medvedev a pripomína, že deklarovaným cieľom Kyjeva je „návrat všetkých území, ktoré mu predtým patrili, čiže ich odtrhnutie od Ruska“.

VIDEO: Svet sa rozpráva o atómovkách. Čo je jadrová triáda USA?

Jadrovú triádu tvoria strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si ju na videu US Department of Defense.

„Je to ohrozenie existencie nášho štátu a hrozba rozpadu súčasného Ruska. A to znamená priamy dôvod na uplatnenie paragrafu 19 Základov štátnej politiky Ruskej federácie v oblasti jadrového odstrašovania,“ pripomenul Medvedev jednu z podmienok, pri ktorej vojenská doktrína Ruska ráta s nasadením jadrových zbraní.

Zodpovednosť za plánovanie jadrového konfliktu a roznecovanie svetovej vojny Medvedev pripísal protivníkom Ruska. „Západné krajiny tlačia svet do globálnej vojny,“ poznamenal a dospel k záveru: „Len úplné a konečné víťazstvo Ruska je zárukou pred svetovým konfliktom.“

Porada generálov

Nová hrozba z Moskvy zaznela v čase, keď noviny New York Times informovali o prvých priamych dôkazoch, že ruské vojenské vedenie diskutovalo o použití jadrových zbraní na Ukrajine.

Denník sa odvoláva na niekoľko vysokopostavených zdrojov v americkej administratíve, podľa ktorých sa ruskí generáli radili v polovici októbra bez účasti Putina, ktorý má ako jediný právomoc v tejto veci rozhodnúť, ako by mohla byť na Ukrajine použitá taktická jadrová zbraň.

„Samotný tento fakt ukazuje, akí sú ruskí generáli sklamaní z neúspechov pozemnej operácie na Ukrajine,“ píše New York Times. Podľa denníka to naznačuje, že „zastreté vyhrážky Putina použitím jadrových zbraní nemusia byť len prázdne slová“.

Čítajte viac Ruskí velitelia údajne preberali možné použitie jadrovej zbrane na Ukrajine

„Ruské poznámky o možnom použití jadrových zbraní sú hlboko znepokojujúce a berieme ich vážne,“ reagoval hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Súčasne sa ale pokúsil zmierniť obavy verejnosti: „Situáciu monitorujeme, ako najlepšie dokážeme, a nevidíme žiadne náznaky, že by sa Rusko chystalo jadrové zbrane použiť.“

Cesta ku koncu sveta

Medvedevovo vyhrážanie sa svetovou vojnou a informácie o porade ruských generálov o spôsobe nasadenia taktickej jadrovej zbrane na Ukrajine sú podľa pozorovateľov dôkazom nebezpečnej eskalácie konfliktu.

„Použitie jadrových zbraní, hoci len taktických, je cestou ku koncu sveta,“ varoval ruský akademik Alexej Arbatov, ktorý bol svojho času členom sovietskej delegácie na rokovaniach s USA o obmedzení jadrových zbraní. Podľa jeho názoru aj obmedzený úder taktickými jadrovými zbraňami na 99 percent povedie k situácii, v ktorej sa napokon použijú zbrane strategické.

Vo svojej analýze pre RTVi Arbatov upozorňuje, že k fatálnym dôsledkom môže viesť už to, ak Moskva niekde nad Ukrajinou alebo nad Čiernym morom použije slabšiu taktickú jadrovú zbraň, ktorá spôsobí len obmedzené škody. NATO s najväčšou pravdepodobnosťou odpovie masívnym úderom presnými konvenčnými zbraňami, varuje expert. „Urobí to so všetkými námornými, vzdušnými a pozemnými raketami, ktoré má k dispozícii. Tento úder zasiahne ruské zariadenia a jednotky na Ukrajine a na Kryme, čiernomorskú flotilu a možno aj ruské regióny susediace s Ukrajinou,“ predpovedá.

Moskva sa tak podľa Arbatova ocitne pred dilemou, čo urobiť ďalej. "Opäť použiť jadrovú bombu väčšej sily? Potom druhá strana definitívne odpovie jadrovými zbraňami a začnú sa preteky: kto nasadí silnejšie a kto viac. Veľmi rýchlo tak dôjde k výmene strategických jadrových úderov, v dôsledku ktorých podľa najnovších odhadov amerických expertov za pár hodín zahynie v Rusku a na Západe celkovo 90 miliónov ľudí, “ pripomína Arbatov, ktorý nepochybuje o tom, že výmena masívnych jadrových útokov by viedla k definitívnemu zániku ľudstva.

Výnimka v doktríne

Putin minulý štvrtok v prejave v diskusnom klube Valdaj tvrdil, že Rusko neplánuje použiť proti Ukrajine jadrové zbrane. „Pre nás to nemá zmysel – ani politický, ani vojenský,“ vyhlásil. Súčasne ale pripomenul, že pre záväzok nepoužiť jadrové zbrane proti nejadrovej mocnosti platí výnimka popísaná vo vojenskej doktríne.

Čítajte viac Expert: Vyzerá to tak, že Rusi vyrábajú atómovky pre televíziu

Použitie jadrových zbraní proti Ukrajine je podľa doktríny možné v prípade „agresie proti Ruskej federácii s použitím konvenčných zbraní“, ak je pri tom „ohrozená existencia štátu“.

„Háčik je v tom, že nik netuší ako bude ruské vedenie interpretovať ,ohrozenie existencie štátu',“ upozorňuje na platforme Telegram ruská politologička pôsobiaca vo Francúzsku Tatiana Stanovaja.

„Ak vychádzame z toho, že súčasná vojna proti Ukrajine je existenčná a jej prehra je hrozbou pre jestvovanie štátu (a Putin o tom hovoril priamo), potom sa ponúka záver, že Rusko použije jadrové zbrane, ak nebude mať nijakú inú vojenskú možnosť zlomiť chod vojny vo svoj prospech. To znamená, že nasadí jadrové zbrane, keď vznikne riziko víťazstva Ukrajiny s úplným prinavrátením území podľa stavu spred 24. februára, už ani nevraviac o Kryme,“ usudzuje Stanovaja.