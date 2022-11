Pri ohňových oslavách v Británii spália 11-metrovú figurínu expremiérky Trussovej

Informoval o tom denník The Guardian. Ide o reakciu na stávku britského bulvárneho denníka, ktorý sledoval, či bude mať dlhší život ministerská predsedníčka alebo listová zelenina, ktorá nakoniec vyhrala. Briti podobizeň nechajú zhorieť pri príležitosti osláv Noci Guya Fawkesa, pri ktorej si pripomínajú protagonistu posledného významného katolíckeho sprisahania v anglickej histórii.

Jedenásťmetrová podobizeň Trussovej bude spálená v meste Edenbridge južne od Londýna v súlade s miestnou tradíciou, pri ktorej je zosmiešnená verejne známa osoba. Figurína Trussovej v ruke zviera kartónovú škatuľu, v ktorej je prianie na rozlúčku a kópie Guinnessovej knihy rekordov odkazujúcu na to, že bola premiérkou najkratšiu dobu v britskej histórii. Okrem ďalších predmetov je v boxe nakreslené aj tričko s jej výrokom: „Som bojovníčka, nie niekto, kto sa vzdáva“.

Čítajte viac Trussová rezignovala. V úrade bola iba 45 dní. Médiá prognózujú návrat Johnsona

Trussová vo štvrtok 20. októbra oznámila, že odstúpi z premiérskeho postu po zhruba šiestich týždňoch vo funkcii. Rezignácia bola vyvrcholením vládnej krízy, ktorú prehĺbili kontroverzné ekonomické reformné plány ministerskej predsedníčky, predovšetkým ničím nevyvážené daňové škrty.

Trussová bola od svojich zámerov nútená ustúpiť po búrlivej reakcii finančných trhov a hlbokom prepade libry. Napriek tomu, že vymenila ministra financií a že sa za svoje chyby ospravedlnila, sa jej nepodarilo upokojiť nevôľu vo vlastnej strane.

Ohňové oslavy v Edenbridge sú od svojho vzniku pred 20 rokmi očakávaným vrcholom táborákovej sezóny. V minulosti tu boli spálené postavy expremiéra Borisa Johnsona, bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, bývalého hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina, cyklistu Lance Armstronga či niekdajšieho irackého prezidenta Saddáma Husajna.

V Británii sa na výročie odhalenia posledného významného katolíckeho sprisahania v anglickej histórii organizujú ohňostroje. Tradíciou je upaľovanie figurín Fawkesa aj ďalších osobností, ktoré momentálne Britom najviac prekážajú.

Fawkes pochádzal z významnej yorkshirskej rodiny. Kvôli svojej dobrodružnej povahe aj náboženskému zápalu sa prihlásil do španielskej armády, s ktorou bojoval v Holandsku. V roku 1604 si ho ako ideálneho spolupracovníka vybrali katolícki sprisahanci, ktorí chceli zavraždiť kráľa Jakuba I. Na ich výzvu sa Fawkes vrátil do vlasti. Výbušniny, ktoré umiestnil do pivnice, mali kráľa zabiť pri tradičnom začatí parlamentného zasadnutia. Všetko bolo ale odhalené a Fawkes bol odsúdený na trest smrti.