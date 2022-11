ONLINE: Vojna o obilie sa nateraz skončila, u Putina to vybavil Erdogan

6:00 Rusko sa vrátilo k dohode o vývoze ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov, od ktorej odstúpilo v reakcii na víkendový útok proti ruskej flotile v Sevastopole na anektovanom Kryme. Aj bez ruskej účasti však lode v minulých dňoch zabezpečovali transport ukrajinského obilia, pretože Turecko, OSN a Ukrajina trvali na pokračovaní operácie, kľúčovej najmä pre zásobovanie afrických a blízkovýchodných štátov. Pokyn na obnovenie „plnohodnotnej účasti“ Ruska na obilnej dohode dal v stredu prezident Vladimír Putin, podľa ktorého Moskva dostala bližšie neupresnené záruky, že útok na Čiernomorskú flotilu sa nebude opakovať.

„Požadovali sme od ukrajinskej strany uistenie a záruky, že nič podobné (ako bol sobotňajší útok na flotilu v Sevastopole) sa v budúcnosti neodohrá a že humanitárne koridory nebudú využité na vojenské účely,“ povedal v stredu Putin podľa agentúry Interfax na úvod porady so svojimi najbližšími. spolupracovníkov z bezpečnostnej rady. Ukrajinské garancie podľa Putina sprostredkovalo Turecko, a preto môže dať pokyn ministerstvu obrany, aby obnovilo „plnohodnotnú účasť“ Ruska v obilnej dohode. Rusko si pritom podľa Putina vyhradzuje právo odstúpiť od dohody, ak by Ukrajina poskytnuté záruky porušila, uviedol denník Kommersant.

Putin uistil, že Rusko v žiadnom prípade nebude ani v budúcnosti brániť vývozu obilia " z územia Ukrajiny" do Turecka, a to so zreteľom na neutralitu Turecka v konflikte, na turecký potravinársky priemysel a na úsilie prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zamerané na zabezpečenie záujmov najchudobnejších krajín. Šéf Kremľa tiež tvrdil, že Rusko aj v prípade, že by nakoniec vystúpilo z obilnej dohody, je pripravené dodať do najchudobnejších krajín sveta „celý objem obilia“, aký by bol dodaný z Ukrajiny.

Návrat Ruska k dohode potvrdil Erdogan. Turecko v lete dojednania o transporte ukrajinského obilia pomohlo uzavrieť spolu s OSN a teraz sa podieľa na zabezpečení bezpečnej plavby lodí prevážajúcich cez Čierne more poľnohospodársku produkciu.

Za zachovanie obilnej dohody sa poďakoval v telefonáte Erdoganovi jeho ukrajinský náprotivok. Volodymyr Zelenskyj súčasne uviedol, že s Erdoganom hovoril aj o ďalších krokoch, ktoré by umožnili návrat ukrajinských vojnových zajatcov a politických väzňov do vlasti. Erdogan podľa tlačového úradu tureckej vlády zdôraznil, že vývoz ukrajinského a ruského obilia je životne dôležitý pre celý svet. A znovu sa vyslovil za diplomatické úsilie o spravodlivé ukončenie rusko-ukrajinského konfliktu.

Vo svojom večernom vystúpení Zelenskyj označil pokračovanie dohody za významný diplomatický výsledok pre Ukrajinu aj celý svet. „Ruské vydieranie nikam neviedlo,“ povedal ukrajinský prezident s tým, že počínanie Moskvy vedie k rastu cien potravín na medzinárodných trhoch. Podľa Zelenského ruský bombardér vystrelil na ukrajinské ciele dve strely s plochou dráhou letu, ktoré preleteli vzdušným priestorom nad koridormi pre lode.

Vývoz obilia z Ukrajiny v tohtoročnej sezóne medziročne klesol na takmer 13,4 milióna ton oproti 19,7 miliónom ton k rovnakému dátumu o sezónu skôr, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva. Vývoz obilia z krajiny klesol po februárovom zahájení ruskej invázie. Ruská blokáda čiernomorských prístavov Ukrajiny zvýšila globálne ceny potravín a vyvolala obavy z nedostatku v Afrike a na Blízkom východe.

Podľa ukrajinského ministerstva sa od júla vďaka obilnej dohode doteraz podarilo vyviezť 5,1 milióna ton pšenice, 7,1 milióna ton kukurice a 1,1 milióna ton jačmeňa. Ukrajina by podľa odhadu vlády mohla tento rok zožať 50 až 52 miliónov ton obilia, čo je pokles z rekordných 86 miliónov ton v roku 2021, a to kvôli strate okupovaného územia a kvôli nižším výnosom.

Neochvejnosť, s akou aj OSN trvala na pokračujúcom exporte obilia, v stredu vyzdvihla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Televíznemu kanálu Welt povedala, že tento prístup ukazuje, čo všetko sa dá dosiahnuť, ak bude svetové spoločenstvo ignorovať ruské pokusy o vyhrážanie. „Rusko sa opäť snažilo použiť hlad a obilie ako zbraň,“ uviedla.

Kremeľ predtým varoval, že bezpečná plavba loďou cez Čierne more nemôže byť bez ruskej účasti zaistená.

Aké poučenie by si mali západní vodcovia vziať z obilnej ‚osmanskej diplomacie‘? ‚Vydierač‘ ruského pôvodu je v slabšom postavení voči tým, ktorí sú silnejší a dokážu jasne vyjadriť svoj postoj. Spôsob, ako ‚spacifikovať‘ agresora, spočíva v rozumnej demonštrácii sily,“ napísal poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak.

Rusko pozastavenie svojej účasti v dohode cez víkend zdôvodňovalo drónovým útokom na flotilu, ktorý podľa Moskvy mali na svedomí Ukrajinci a ku ktorému vraj bolo zneužité práve bezpečného plavebného koridoru určeného pre lode s obilím. Kyjev ruské obvinenie odmieta a tvrdí, že Rusi si vymysleli falošnú zámienku v snahe zablokovať koridor.

V reakcii na ruskú verziu, že Ukrajinci na útok zneužili civilné lode v bezpečnom plavebnom pásme, zástupca generálneho tajomníka OSN Martin Griffiths na pondelkovom rokovaní Bezpečnostnej rady OSN povedal, že žiadna civilná loď neplávala týmto koridorom v noci na sobotu, keď sa útok na Čiernomorskú flotilu odohral. Nikto podľa neho neplával v koridore ani v nedeľu a žiadne plavidlo cez víkend nehlásilo incident.