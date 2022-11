Aké časy, taká svadba. Ukrajinka sa vydá za vojaka geja

Priateľ z detstva, homosexuál, Lede povedal, že ho majú vyslať na obzvlášť nebezpečný úsek frontu. Zaumienil si, že si pred tým nájde nevestu, pretože ukrajinské zákony nijako neriešia vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia a on nemá rodičov ani súrodencov, žiadnych blízkych príbuzných.

„Včera ma požiadal o ruku. Dnes som súhlasila,“ napísala v Kyjeve žijúca Krymčanka na Facebooku. Svoj príspevok nazvala Aké časy, taká svadba.

„Stanem sa manželkou vojaka, ktorý sa dobrovoľne prihlásil brániť Ukrajinu a robí to od začiatku invázie. Beriem na seba zodpovednosť za jeho vyhľadanie, identifikáciu, pohreb, oznámenie príbuzným a známym. Budem to ja, kto v prípade nutnosti povie lekárovi, že môj muž chcel byť darcom orgánov. Ja požiadam kňaza, aby necelebroval pohrebný obrad, pretože môj muž si to neželal. Ja splním jeho poslednú vôľu a ja ho ako prvá privítam, keď sa víťazne vráti,“ vyznala sa mladá žena, ktorá pracuje ako hovorkyňa v Malej akadémii vied Ukrajiny, vládnej organizácii pre mimoškolské vzdelávanie nadaných detí.

Doprovod do márnice

Ledin priateľ sa najviac bojí toho, že ak padne, budú ho registrovať ako nezvestného a nik sa nedozvie, čo sa s ním stalo. „Sú situácie, keď mŕtvych vojakov treba identifikovať podľa fragmenov tela. Často to dokáže len partner. To by sa však v prípade párov rovnakého pohlavia nepovažovalo za dostatočný dôkaz,“ povedala pre portál Liga.net. mladá žena, ktorá je pripravená v prípade nutnosti sprevádzať partnera svojho nastávajúceho manžela do márnice a s jeho pomocou potvrdiť jeho totožnosť.

Na Ukrajine sa po ruskej invázii už v marci zmenila legislatíva, ktorá umožnila vojakom – mužom i ženám – uzavrieť manželstvo na diaľku, stačí keď napíšu správu veliteľovi. "Svadba pre heterosexuálne páry sa čo najviac zjednodušila. Ale pre páry rovnakého pohlavia takáto možnosť neexistuje. Je to nespravodlivé. Aj oni sú občanmi Ukrajiny a vojakmi, obrancami vlasti,“ cituje Ledu Liga.net.

Petícia bez odpovede

"Budem manželkou vojaka. Nie preto, že ho milujem, ale preto, že prezident mojej krajiny ešte neodpovedal na žiadosť spoločnosti vyjadrenej petíciou za legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia,“ pripomenula nastávajúca nevesta podpisovú akciu, ktorá zostala bez odozvy.

Petíciu, ktorá žiada legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia na Ukrajine, podporilo už viac ako 28-tisíc ľudí. Dvadsaťpäťtisíc podpisov potrebných na to, aby sa návrhom musela zaoberať hlava štátu, dosiahla už v júli.

Prezident Volodymyr Zelenskyj po niekoľkotýždňovom váhaní petíciu formálne podporil. Súčasne ale upozornil, že legalizácia homosexuálnych zväzkov je neuskutočniteľná v podmienkach vojnového stavu. Počas neho totiž ustavu, podľa ktorej je manželstvo dobrovoľným zväzkom muža a ženy, nemožno meniť. Prezident zároveň poveril kabinet premiéra Denysa Šmyhala, aby zvážil problém uvedený v petícii, vypracoval možnosti legalizácie občianskych partnerstiev a informoval ho o výsledkoch. To bolo pred štvrť rokom. A odvtedy sa nič nezmenilo.

Rozhovor kyjevskej televízie s Ledou Kosmačevskou

Stredovek v hlavách

Leda, ktorá sa nikdy nezúčastnila na žiadnom dúhovom pochode, považuje svoje rozhodnutie nie je za boj za práva LGBTI+, ale za boj za práva Ukrajincov: „Rozhodla som sa stať sa manželkou, pretože milujem svoju krajinu a dúfam, že ona miluje všetkých svojich občanov a postará sa o nich bez ohľadu na pohlavie a sexuálnu orientáciu. Ak to vyznieva ako protest, potom je to protest proti stredoveku v hlavách mnohých občanov," povedala pre ruskú redakciu BBC.

V ukrajinskej spoločnosti je myšlienka legalizácie partnerstiev osôb rovnakého pohlavia stále veľmi nepopulárna. Svedčí o tom aj veľké množstvo negatívnych komentárov pod Lediným príspevkom. Vo všeobecnosti sa ale postoj Ukrajincov k LGBTI+ ľuďom postupne zlepšuje. V roku 2016 k nim malo negatívny vzťah viac ako 60 percent Ukrajincov. Tento rok toto číslo kleslo na 38 percent. Väčšina Ukrajincov však stále nepodporuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Za ich legalizáciu sa v nedávnom prieskume vyslovilo necelých 24 percent opýtaných, proti je stále takmer 42 percent.