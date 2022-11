Dillí sa dusí v smogu: 40-násobne prekročený limit, zatvárajú sa školy

Hustota najnebezpečnejších látok PM2,5 bola vo štvrtok skoro ráno 588 mikrogramov na kubický meter, uviedla monitorujúca firma IQAir. To je takmer 40-násobok denného maxima odporúčaného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Jemné prachové častice PM2,5 pritom dokážu z pľúc preniknúť až do krvného obehu.

V meste kvôli znečisteniu ovzdušia od soboty uzavrú prvý stupeň základných škôl. S odkazom na oznámenie šéfa dillískej vlády Arvinda Kedžrivála o tom informuje agentúra Reuters. Opatrenia podľa webu indického denníka The Indian Express zostane v platnosti do 8. novembra, teda budúceho utorka. Uzavretie druhého stupňa základných škôl zatiaľ podľa webu oznámené nebolo.

Znečistenie v hlavnom meste Indie spôsobujú predovšetkým automobily a priemyselné emisie, ale aj prach zo stavenísk a dym vznikajúci pri spaľovaní odpadkov a zvyškov poľnohospodárskych plodín na poliach v susedných štátoch. Úrady v Dillí tento týždeň kvôli znečisteniu ovzdušia zastavili stavebné a demolačné práce a vyzvali obyvateľov, aby čo najviac pracovali z domu, zdieľali cesty autom a obmedzili používanie uhlia a palivového dreva v domácnostiach. Na uzavretie škôl vyzývali na sociálnych sieťach rodičia aj aktivisti.

„Toto je naozaj najhorší čas, aby bol človek v Naí Dillí vonku. Človek sa tu pri takom znečistení nikdy nezobudí svieži,“ povedal pre AFP policajt Hem Radž (42). „Telo mám ráno vždy unavené a apatické… Po dlhých hodinách v uliciach Dillí mi slzia oči a v hrdle ma škriabe,“ dodal.

Štúdia v medicínskom časopise Lancet pripísala 1,67 milióna úmrtí v Indii v roku 2019 práve znečistenému ovzdušiu. Takmer 17 500 z nich žilo v metropole Naí Dillí.