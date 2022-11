ONLINE: Bidenov poradca ubezpečil Kyjev, že aj po voľbách v USA bude mať podporu

Bidenov poradca Sullivan na neohlásenej návšteve Kyjeva: Som presvedčený, že americká podpora Ukrajine zostane neochvejná a pevná, a nehovorím to len tak.

6:25 Spojené štáty budú ďalej „neochvejne podporovať“ Ukrajinu aj po nadchádzajúcich voľbách do Kongresu. V Kyjeve to v piatok povedal bezpečnostný poradca amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan, ktorý do ukrajinskej metropoly prišiel na neohlásenú návštevu.

„Mienime zabezpečiť, aby boli k dispozícii potrebné zdroje a aby sme získali hlasy oboch strán,“ povedal Sullivan pred novinármi. Vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 8. novembra, sa demokrati budú snažiť zachovať svoju parlamentnú väčšinu. Podľa analytikov má ale republikánska strana šancu získať väčšinu v dolnej komore Kongresu.

Časť republikánov volá po obmedzení americkej pomoci Ukrajine, pripomína agentúra Reuters. Podľa Sullivana je ale Biden odhodlaný bojovať za spoluprácu oboch strán, nech už výsledky volieb dopadnú akokoľvek.

„Som presvedčený, že americká podpora Ukrajine zostane neochvejná a pevná, a nehovorím to len tak,“ povedal Sullivan, ktorý sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a šéfom jeho kancelárie Andrijom Jermakem.

Pentagon dnes oznámil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, ktorú tento rok vo februári napadlo Rusko, a to v hodnote 400 miliónov USD (9,8 miliardy korún). Od začiatku ruskej invázie Spojené štáty celkovo Kyjevu poskytli vo vojenskej, humanitárnej a finančnej pomoci 18,2 miliardy USD (asi 447 miliárd korún). Vojenská a finančná pomoc Západu je pre Ukrajinu v konflikte kľúčová.

Ukrajinu s podobným oznámením o podpore Demokratickej aj Republikánskej strany vo štvrtok navštívili americkí senátori, demokrat Chris Coons a Republikán Rob Portman.