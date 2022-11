Ako si vlastne chudobná KĽDR môže dovoliť toľko raketových testov?

Severná Kórea tento týždeň uskutočnila niekoľko raketových testov, pri ktorých vypustila najmenej dve desiatky striel, a to vrátane jednej medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM). Tento rok KĽDR, ktorá patrí k najchudobnejším krajinám v Ázii, navyše tempo svojich raketových testov výrazne zvýšila. To podľa agentúry AP nastoľuje otázku, koľko tieto aktivity stoja a ako ich vlastne ekonomicky zaostalá krajina financuje.

Náklady na raketové testy sa podľa odborníkov výrazne líšia podľa typu použitých rakiet a striel. Balistické strely s krátkym doletom môžu stáť dva až tri milióny dolárov, pri zbraniach s dlhším doletom sú náklady násobne vyššie, až desať miliónov dolárov. Ide pri tom o sumy, ktoré sú nižšie ako v iných krajinách, pretože KĽDR má veľmi nízke náklady na pracovnú silu a iné výdavkové položky. Podľa analytika z organizácie RAND Bruca Benneta stredajšie testy, keď KĽDR vypustila vyše 20 rakiet s krátkym doletom, mohli stáť severokórejskú štátnu pokladnicu 50 až 75 miliónov dolárov.

K týmto výpočtom sú však ďalší analytici skeptickí. Náklady napríklad veľmi ovplyvňuje, aké časti zbraní si KĽDR dokáže vyrobiť sama a aké musí naopak zaobstarať v zahraničí. Vzhľadom na to, že na Severnú Kóreu OSN uvalila sankcie, tak sa v podstate vždy jedná o nákupy na čiernom trhu. „Nemáme žiadnu možnosť, ako sa dozvedieť, koľko Severnú Kóreu stoja zbraňové komponenty,“ upozorňuje analytik Lee Illwoo z juhokórejského ústavu Korea Defense Network. Podľa neho však môže Pchjongjang dostávať súčiastky za veľmi priaznivú cenu či dokonca zadarmo z Číny.

Čítajte viac Čo chystá Kim? Kórey pretína hranica, na ktorej sa vojna neskončila

Vzhľadom na to, že severokórejský vodca Kim Čong-un má v krajine faktický mocenský monopol, neexistujú pre neho rozpočtové obmedzenia, s ktorými sa potýkajú demokratické vlády. Veľkú časť severokórejského hospodárskeho produktu môže použiť na vývoj a výrobu zbraní. KĽDR sa podľa analytikov tiež zapája do niektorých kriminálnych aktivít v kyberpriestore, napríklad do podvodov s kryptomenami, z ktorých získava ďalšie peniaze.

„Úmyselná pomoc Pekingu a Moskvy pri porušovaní sankcií tiež samozrejme pomáha rozvoju zbraňových programov (severokórejského) režimu,“ uviedla ďalšia analytička z americkej spoločnosti RAND Soo Kimová. Podľa juhokórejského analytika Hong Mina sa navyše zdá, že KĽDR dodáva podstatné množstvo delostreleckej munície Rusku, ktoré ju teraz potrebuje pre svoje vojská na Ukrajine. Výmenou môže Pchongjang dostávať z Moskvy vojenské technológie pre vlastné zbrojné programy.

Zatiaľ sa nezdá, že by ekonomické ťažkosti brzdili zbrojné programy KĽDR. Vysoká frekvencia raketových testov môže byť signálom, že sa Severná Kórea snaží rozšíriť svoje výrobné kapacity munície a nových zbraní, domnieva sa Hong. Podľa analytikov by Pchongjang mohol mať v skladoch okolo tisíc balistických striel. To je dostatočné množstvo, aby KĽDR organizovala raketové testy a vyvíjala nátlak na Južnú Kóreu, Japonsko či USA aj v najbližších rokoch.