Už nás napadol Putin! Zatvorenie vzdušného priestoru vyvolalo v Barcelone paniku

„Urobili sme niekoľko obletov nad Barcelonou. Keď som sa dozvedela o rakete, prvé, na čo sme pomysleli, bolo, že už nás napadol Putin,“ povedala s odvolaním sa na ruského prezidenta Vladimira Putina a vojnu na Ukrajine Cristina Tejeraová, ktorá priletela do Barcelony z Coruni s viac ako hodinovým oneskorením.

Španielsko v piatok dopoludnia medzi asi pol desiatou a štvrť na jedenásť uzavrelo priestor nad Katalánskom na severovýchode Španielska a nad ďalšími tromi regiónmi z dôvodu rizika spojeného s preletom zvyškov čínskej rakety Dlhý pochod 5B (CZ-5B). Podľa čínskej vesmírnej agentúry väčšina zvyškov rakety zhorela pri návrate v atmosfére a zvyšok dopadol do Tichého oceánu asi 1 000 kilometrov juhozápadne od mexického Acapulka, uviedla agentúra Reuters.

Chaos bolo podľa denníka El País vidieť v zóne príletov, ale tiež pri bezpečnostných kontrolách pre odbavovanie. Na svetelnej tabuli si mohli cestujúci prečítať strohý nápis. „V dôsledku obmedzení v leteckej prevádzke kvôli objektu CZ-5B môžu vzniknúť meškania letov, informujte sa u svojej leteckej spoločnosti,“ stálo tam v katalánčine, španielčine a angličtine.

„Nikto nám nič nepovedal, videli sme len tú ceduľu,“ povedal Daniel Márquez, ktorý prišiel na letisko vyzdvihnúť kapitána lode v barcelonskom prístave.

Zmätení boli aj cestujúci smerujúci do Barcelony z iných častí krajiny. „Keď sme nastúpili do lietadla, čakali sme hodinu a pol vo vnútri s vypnutým motorom. Kapitán nám povedal, že let ovplyvnila čínska raketa. Všetci sme sa tomu začali smiať, lebo sme si mysleli, že ide o vtip,“ povedal Lluís Miquel Orta, ktorý ráno cestoval z Palmy do Barcelony. V rovnakom lietadle bola aj Paula Crespillová. „Tak hlavne, že nám nespadla raketa na hlavu,“ vydýchla si.