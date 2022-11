Ruskí vojaci zjedli zvieratá zo zoo, tvrdia záchranári

Bizóna, osla či pštrosa z miestnej zoo mali ruskí vojaci na jedálnom lístku podľa dobrovoľníkov, ktorí sa dostali do mesta Jampil v Doneckej oblasti po tom, ako ho prevzala do svojich rúk ukrajinská armáda. Dobrovoľní záchranári citujú miestnych obyvateľov, že zjedli aj klokana. Informujú o tom viaceré médiá.

Dobrovoľníci dorazili do mesta desať dní po jeho oslobodení a všade nachádzali kusy mäsa a kosti, napísal britský The Sun. Časť zo zvierat podľa miestnych obyvateľov zjedli Rusi, ostatné zahynuli, keď ich majiteľ zoo počas invázie musel vypustiť von. Medzi uhynutými zvieraťami boli aj ťavy či vlci. Pozostatky zvierat boli rozhádzané v okolí zoo. Niektoré zvieratá, ako poníky, behali po okolí. Ich odchyt a odvoz nie je jednoduchý, pretože je to stále oblasť, kde sa bojuje.

V uzavretej klietke našli vlkov, ktorí zrejme zomreli od hladu, píše ďalej The Sun. „Zomreli s prázdnou miskou v labkách, v uzavretých ohradách, našli sme len kostry," cituje dobrovoľníkov The Sun.

Akoby zázrakom prežil medveď, ktorý po záchrane dostal meno Jampil, podľa mesta, kde býval. Zachráneneé zvieratá previezli do mesta Dnipro, kde sa o ne starajú a dobrovoľníci zhromažďujú podklady pre úrady, aby bolo možné vzniesť za týranie zvierat obvinenie.