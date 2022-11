KĽDR odpálila štyri rakety, do cvičenia v Južnej Kórei sa zapoja aj bombardéry B-1B

KĽDR v sobotu odpálila ďalšie štyri balistické rakety krátkeho doletu, všetky dopadli do mora. Informovala o tom juhokórejská armáda. Pchjongjang tento týždeň vykonal desiatky raketových testov, ktoré Severná Kórea naplánovala po začatí spoločného vojenského cvičenia Spojených štátov a Južnej Kórey. Do týchto manévrov sa nad Kórejským polostrovom zapojili aj americké nadzvukové bombardéry B-1B, uviedla agentúra AFP. Najnovšie severokórejské raketové testy odsúdila Európska únia.

Podľa Soulu rakety odpálené z KĽDR leteli vo výške 20 kilometrov a dopadli do mora po 130 kilometroch. Už v stredu a vo štvrtok Severná Kórea otestovala desiatky rakiet ako s dlhším, tak s kratším doletom. Bola medzi nimi aj medzikontinentálna balistická raketa, pre ktorú Japonsko vo štvrtok vyhlásilo poplach v troch svojich prefektúrach.

Výrazné zvýšenie počtu „ilegálnych“ odpalov rakiet Severnou Kóreou vo vyhlásení šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella odsúdila Európska únia, ktorá vyzvala na „rozhodné a jednotné odpovede sveta, vrátane uplatňovania všetkých sankcií OSN“.

EÚ považuje počet odpaľovaných severokórejských rakiet za bezprecedentný a za „nebezpečnú eskaláciu“ zo strany Pchjongjangu. „Európska únia vyzýva členské štáty OSN, najmä členov Bezpečnostnej rady OSN, aby zabezpečili plné uplatňovanie sankcií trestajúcich KĽDR za odoberanie materiálu, vedomostí a financií na podporu svojich ilegálnych programov zbrojenia,“ stojí vo vyhlásení.

Podľa EÚ počet odpaľovaných balistických rakiet v tomto roku predstavuje znepokojivú ukážku zámeru KĽDR „ohrozovať svetový režim nešírenia“ jadrových zbraní. „Prestavuje to vážnu hrozbu pre všetky krajiny a podrýva mier a regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť,“ zdôraznila EÚ, ktorá rovnako vyzvala KĽDR na zastavenie agresívnych krokov, na rešpektovanie medzinárodného práva a na návrat k dialógu.

Cvičenie amerických a juhokórejských jednotiek, ktoré sa začalo v pondelok, malo pôvodne skončiť v piatok, bolo však predĺžené do soboty. Obe krajiny to odôvodnili práve správaním sa Severnej Kórey, ktorá počas tohto týždňa vystupňovala svoje hrozby. Okrem raketových odpadov Soul v piatok reagoval na 180 preletov severokórejských vojenských lietadiel neďaleko spoločnej hranice. Do vzduchu vyslal svoje vojnové lietadlá vrátane stíhačiek F-35A.

Podľa vyhlásenia generálneho štábu juhokórejskej armády sa do spoločných manévrov zapojili aj dva bombardéry B-1B americkej armády. Podľa agentúry Jonhap to bolo po prvý raz od roku 2017. Okrem toho sa na cvičení zúčastnili štyri juhokórejské stíhačky F-35A a štyri americké lietadlá F-16.

Severná Kórea za tento rok vykonala rekordný počet raketových testov a napätie na Kórejskom polostrove v posledných mesiacoch výrazne stúplo. KĽDR tiež prijala zákon, ktorý schvaľuje preventívne použitie jadrových zbraní v rôznych situáciách. Odborníci však stále pochybujú o tom, že vzhľadom na silu americkej a juhokórejskej armády by Pchjongjang mohol použiť jadrové zbrane ako prvý. Severná Kórea dala najavo, že séria testov z poslednej doby je reakciou na juhokórejsko-americké vojenské cvičenia.

Vykonávať testy balistických rakiet zakazujú režimu v Pchjongjangu rezolúcie OSN. Balistické rakety môžu byť vybavené jadrovou náložou.