Obama: Ovládnutie Kongresu republikánmi by bolo hrozbou pre demokraciu

Ovládnutie Kongresu USA republikánmi by znamenalo hrozbu pre právo na potrat, pre sociálne zabezpečenie aj pre samotnú demokraciu. Uviedol to bývalý americký prezident Barack Obama na zhromaždení voličov v Pittsburghu. Obama, súčasný prezident Joe Biden aj jeho predchodca Donald Trump sú teraz v Pensylvánii, aby podporili kandidátov svojich strán pred utorkovými voľbami, ktoré rozhodnú o kontrole nad Kongresom.

„Postarajme sa v utorok o to, aby sa naša krajina nevrátila o 50 rokov späť,“ vyhlásil Obama, ktorý by mal neskôr vystúpiť na zhromaždení vo Filadelfii s prezidentom Bidenom a s Joshom Shapirom, ktorý je kandidátom demokratov na guvernéra Pensylvánie. „Jediný spôsob, ako zachrániť demokraciu, je spoločne za ňu bojovať,“ dodal.

Trump sa má zúčastniť na zhromaždení v Pittsburghu, aby podporil republikánskych kandidátov do funkcie guvernéra a senátora Pensylvánie, teda Douga Mastriana a Mehmeta Oza.

Američania budú v utorok hlasovať o novom zložení celej Snemovne reprezentantov a tretiny Senátu, a tiež o guvernéroch 36 štátov a troch teritórií. Prieskumy naznačujú, že demokrati môžu prísť o kontrolu nad oboma kongresovými komorami. To by malo zásadný vplyv na schopnosť prezidenta Bidena presadzovať zákony a zároveň by to mohlo priamo ovplyvniť, či sa Trump rozhodne o dva roky opäť kandidovať na post šéfa Bieleho domu. Otázne tiež je, ako by prípadná prevaha republikánov v Kongrese ovplyvnila americkú vojenskú pomoc Ukrajine.