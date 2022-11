Voľby v USA: Trump ide zachrániť americký sen, Biden demokraciu

Víťazstvo republikánov vo voľbách do amerického Kongresu je nutné, aby sa zastavilo ničenie krajiny a zachránil americký sen. Povedal to na predvolebnom mítingu v Pensylvánii bývalý americký prezident Donald Trump. Pensylvánia je pre tieto voľby dôležitým štátom na severovýchode.

„Ak chcete zastaviť ničenie našej krajiny a zachrániť americký sen, potom tento utorok musíte voliť republikánov v obrovskej červenej vlne,“ povedal Trump, ktorý sa netají tým, že sa chce uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta v roku 2024. Červená je farbou republikánov. Samotný Trump mal na hlave charakteristickú červenú čiapku s nápisom Make America Great Again (urobme Ameriku opäť veľkou), čo bolo Trumpovo volebné heslo z roku 2016, a červenú kravatu.

Trump prišiel do Pensylvánie podporiť republikánskych kandidátov na funkcie guvernéra a senátora Pensylvánie, teda Douga Mastriana a Mehmeta Oze.

Prezident Spojených štátov Joe Biden v noci na nedeľu vyhlásil, že budúcotýždňové doplňujúce voľby do Kongresu budú „rozhodujúcim momentom“ pre osud americkej demokracie. Uviedol to na stretnutí s voličmi v Philadelphii.

„Na hlasovacích lístkoch je doslova demokracia. Je to rozhodujúci moment pre celý národ a tak musíme byť všetci jednotní,“ povedal Biden, ktorý vo voľbách podporuje kandidátov Demokratickej strany.

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že republikáni majú potenciál dosiahnuť v utorkových kongresových voľbách veľké úspechy – dúfajú, že ovládnu nielen Snemovňu reprezentantov, ale aj Senát.

Biden v piatok vyhlásil, že demokrati v budúcotýždňových doplňujúcich voľbách do Kongresu zvíťazia, ale varoval, že dva roky budú ťažké, ak sa prieskumy verejnej mienky ukážu ako správne a zvíťazia republikáni.

Američania budú v utorok hlasovať o novom zložení celej Snemovne reprezentantov a tretiny Senátu, a tiež o guvernéroch 36 štátov a troch teritórií. Prieskumy naznačujú, že demokrati môžu prísť o kontrolu nad oboma kongresovými komorami. To by malo zásadný vplyv na schopnosť prezidenta Bidena presadzovať zákony a zároveň by to mohlo priamo ovplyvniť, či sa Trump rozhodne o dva roky opäť kandidovať na post šéfa Bieleho domu. Otázne tiež je, ako by prípadná prevaha republikánov v Kongrese ovplyvnila americkú vojenskú pomoc Ukrajine.