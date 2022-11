Slovensko zaznamenalo 16 prípadov TBC u Ukrajincov od vypuknutia vojny

Slovensko zaznamenalo 16 prípadov tuberkulózy (TBC) u ukrajinských občanov od vypuknutia vojny. Potvrdil to primár oddelenia pneumoftizeológie a konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie pre TBC Ivan Solovič.

Situácia s TBC je na Slovensku celkovo stabilizovaná. „Tak ako v predchádzajúcich rokoch, lokálne mikroepidémie sú hlavne u marginalizovaných skupín obyvateľstva z málo podnetného prostredia,“ ozrejmil.

Počet prípadov TBC na Slovensku podľa Národného centra zdravotníckych informácií každoročne ubúda. Najviac pacientov je vo veku do piatich rokov. Pokles prípadov podľa centra zapríčinilo povinné očkovanie, ktoré trvalo do konca roka 2011.

Proti TBC sa na Slovensku očkuje stále. Týka sa to najmä detí v kontakte s TBC ochorením s negatívnymi výsledkami a nálezom na röntgene pľúc a tiež novorodencov prepúšťaných do rodiny so známym výskytom tuberkulózy, vysvetlila Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice.

Očakávalo sa, že migrácia ľudí z Ukrajiny v dôsledku vojny môže prispieť k šíreniu TBC. Epidemiologickú situáciu v súvislosti s migrujúcimi monitoruje Úrad verejného zdravotníctva SR.