Kyjev mestom duchov? V prípade blackoutu ráta metropola s totálnou evakuáciou

Napísal to denník The New York Times, ktorý sa odvoláva na Romana Tkačuka zo správy mesta. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko už v sobotu občanov varoval, že sa mesto môže ocitnúť bez svetla, vody a vykurovania, a vyzval občanov, aby sa pripravili na možnosť, keby tento pesimistický scenár nastal.

Pokiaľ by ruské sily ďalej ničili objekty kyjevskej energetickej infraštruktúry, mohol by Kyjev zostať úplne bez dodávok prúdu. Spoločne s tým by prestali fungovať aj dodávky vody a tiež kanalizácia.

Mestskí úradníci by sa o nebezpečenstve úplného blackoutu mali dozvedieť zhruba s dvanásťhodinovým predstihom. V takom prípade vyzvú obyvateľov, aby z mesta odišli. Podľa slov Klička žijú v ukrajinskej metropole zhruba tri milióny ľudí vrátane 350-tisíc vnútorne vysídlených osôb.

Portál Meduza napísal, že z článku amerického denníka nie je jasné, či sa informácie o prípravách evakuácie a úplnom výpadku prúdu zakladajú iba na oznámení Romana Tkačuka z kyjevskej mestskej správy, alebo aj na ďalších zdrojoch.

Starosta mesta Kličko ale v sobotu vo vysielaní televízie vyzval Kyjevčanov, aby sa zamysleli, či majú možnosť dočasne sa presunúť k príbuzným alebo k známym, ktorí majú dom za mestom s kachľami a vlastným prívodom vody.

Kvôli častým ruským útokom na energetickú infraštruktúru sa mnohé ukrajinské mestá stretávajú s výpadkami prúdu. V Kyjeve a na ďalších miestach navyše úrady v snahe šetriť elektrickú energiu pristupujú k stabilizačným odstávkam prúdu. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruské sily počas invázie na Ukrajinu poškodili už 40 percent ukrajinskej energetickej infraštruktúry.