Orbán to zle spočítal. Vďaka plynovej dohode s Putinom zaplatí viac ako EÚ

„Dôležité je aj to, že Maďarsko dnes nakupuje ruský plyn päťkrát lacnejšie, než je cena na európskom trhu,“ pripomenul výrok ruského prezidenta Vladimira Putina zo začiatku februára portál seznamzpravy.cz.

Maďarský premiér Orbán vtedy s pýchou tvrdil, že „ak bude ruský plyn, potom budú mať maďarské rodiny lacné dodávky a dôjde k zníženiu nákladov na verejné služby.“

Orbán poznamenal, že kvôli Rusom prichádza do Európy celkovo menej plynu. Podľa jeho slov je možné, že v celej Európe je a bude menej plynu, ako je potrebné, ale to sa netýka Maďarska. „Maďarsko uzavrelo s Ruskom dlhodobé zmluvy, ktoré zaručujú, že dodávky plynu do krajiny budú v poriadku,“ zdôraznil.

Ešte vlani Maďari predĺžili o 15 rokov zmluvu o zemnom plyne s ruskou štátnou energetickou spoločnosťou Gazprom a uzavrelo dohodu vo výške 12 miliárd eur o dostavbe dvoch reaktorov v jadrovej elektrárni Paks, ktorú podporuje Rusko.

Teraz však nastala opačná situácia. Orbán priznal, že maďarský kontrakt s ruským Gazpromom je viazaný na burzové ceny, pričom k platbám za plyn dochádza s jedno až dvojmesačným oneskorením, upozornil seznam.cz.

Pred niekoľkými týždňami maďarská energetická spoločnosť MVM požiadala Gazprom o odklad platieb o jeden alebo dva roky. Minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy potvrdil, že cena ruského plynu je v zmluve viazaná na burzové ceny. To neskôr potvrdil aj Viktor Orbán.

Takže, keď vzrástla cena plynu, dostávali ho Maďari od Moskvy naozaj lacnejšie, než by ho kúpili za trhovú cenu. Najväčší rozdiel mohol nastať na konci minulého roka. Maďarsko to však nevyužilo. V decembri, keď bol rozdiel medzi cenou na burze a ruskou dovoznou cenou najväčší, prišlo z Ruska do Maďarska najmenej zemného plynu od roku 2011.

Rovnica však funguje aj opačne. Kým pri prudkom raste cien zabezpečuje na určitú dobu lacnejšie nákupy, pri náhlom poklese cien je to naopak a predchádzajúca vysoká cena zostáva zachovaná.

Maďarský minister pre hospodársky rozvoj Márton Nagy hovoril o tom, že sa konečné ceny prejavia s jedno- až dvojmesačným oneskorením. Maďarsko tak za ruský plyn teraz môže platiť zhruba päťnásobok trhovej ceny, píše seznam.cz.