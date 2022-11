Bulharsko kopíruje Orbána. V dodávkach zbraní Ukrajine sa už pohlo, ale ako slimák

Maďarsko a Bulharsko sú síce členské štáty NATO aj EÚ, ale na rozdiel od spojencov v obidvoch spolkoch spája Budapešť so Sofiou neochota poskytnúť Ukrajine zbrane. Nemenej to platí o nezáujme či o slabej snahe týchto dvoch krajín odpútať sa od závislosti od dodávok energetických surovín z Ruska. Určité rozdiely sa dajú nájsť, ale výsledok môže byť nakoniec podobný, ako sa ukazuje z krokov bulharských politikov.

Sofii sa naskytla príležitosť nahradiť ruské palivo do atómovej elektrárne americkým, ale nie je vylúčené, že dodávky zostanú po starom. A ako-tak sa rozhýbala so zámerom vojensky pomôcť Kyjevu, no výsledná podoba je nateraz viac než otázna.

Po ruskej invázii Bulharsko vyjadrilo solidaritu s Ukrajinou, ale zostalo len pri slovách: od vypuknutia vojny vo februári tohto roku jej priamo neposlalo žiadne zbrane. Bulharský prezident Rumen Radev označil za vojnových kšeftárov tých, čo podporujú zbrojné dodávky do Kyjeva (podobne nechce nič počuť o vojenskej pomoci svojho štátu pre Ukrajinu maďarský premiér Viktor Orbán). Mnohí politici v Sofii sa zjavne správajú aj podľa toho, čo vidia v prieskumoch verejnej mienky. „Približne 70 percent obyvateľov sa nazdáva, že zásielky zbraní priamo zapoja Bulharsko do ozbrojeného konfliktu," upozornil server Euractiv.

Bulharsko má však v skutočnosti takpovediac dvojakú identitu: jeho zbrane nepochybne prichádzajú na Ukrajinu, len sa to nedá stopercentne dokázať. Odhaduje sa, že od začiatku ruskej invázie bulharskí obchodníci predali cez sprostredkovateľov do Kyjeva zbrane za viac ako miliardu eur. Tranzitnými krajinami sa mali stať Poľsko a Rumunsko, ktoré zabezpečili reexport. Obe dve z pochopiteľných dôvodov: hraničia s Ukrajinou a zbrane sa dajú dodávať jedine pozemnou cestou, lebo ukrajinský vzdušný priestor je uzavretý a oblasti ukrajinských prístavov kontrolujú ruskí vojaci. S tvrdením o takýchto dodávkach vojenského arzenálu sa napríklad stotožnil expremiér Bojko Borisov.

Po niekoľkých mesiacoch neochoty Sofie mohol Kyjev minulý týždeň konečne zaznamenať prvý pozitívny signál. Bulharský parlament schválil návrh vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Za hlasovalo 175 poslancov, proti bolo 49 zákonodarcov a jeden sa zdržal hlasovania.

Uznesenie však negarantuje, že ukrajinská armáda dostane čo len jeden náboj. Parlament dal totiž iba pokyn vláde, aby zostavila zoznam zbraní, ktorých zásielka by neohrozila či neznížila nevyhnutnú úroveň národnej bezpečnosti Bulharska. Konkrétnu podobu prípadnej vojenskej pomoci má predložiť do jedného mesiaca.

Výsledok hlasovania síce vyznel jasne v prospech Ukrajiny, ale predchádzala mu ostrá výmena názorov. Kým jedni apelovali na podanie pomocnej ruky Kyjevu, iní robili poplach. „Viac zbraní znamená väčšiu vojnu," citoval server Euronews poslankyňu Korneliu Ninovovú z Bulharskej socialistickej strany.

Vôbec nie je vylúčené, že zoznam zbraní zostavených bulharskou vládou dopadne fiaskom: aj keby ponúkla niečo, o čo má Ukrajina záujem, parlament by to poľahky mohol zmietnuť zo stola. Bulharsko má totiž prechodnú vládu, čiže sa nemôže spoliehať na to, že poslanci jej schvália, čokoľvek si zaumieni. Ďalšou možnosťou je to, že sa v podstate zachová nejako alibisticky – ako to urobila v inej dôležitej záležitosti.

Foto: SHUTTERSTOCK Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj.

„Westinghouse Electric Company a atómová elektráreň Kozloduj podpísali licenčnú zmluvu na jadrové palivo, čo je významný krok v diverzifikácii energetických dodávok do Bulharska," oznámil vo februári 2021 americký priemyslový koncern Westinghouse. Cesta k naplneniu dohody vyzerala nádejne zvlášť po tom, čo v júli tohto roku vláda vtedajšieho premiéra Kirilla Petkova rozhodla o obmedzení nákupu ruských energetických surovín.

Nastal však viac-menej návrat do starých koľají: prechodná vláda pred dvomi týždňami zrušila rozhodnutie kabinetu Petkova so zdôvodnením, že jeho krok poškodzoval konkurenčné prostredie v obchodovaní, pričom sa uzniesla na tom, že konečné slovo má patriť budúcej vláde.

Debata o energetickej diverzifikácii je poznačená aj ostrými výmenami názorov. Odporcovia dodávok od spoločnosti Westinghouse dokonca tvrdia, že vyhorené jadrové palivo by malo byť uskladňované v Bulharsku v oblasti prímorských letovísk, čo by malo odrádzať turistov zo zahraničia od ich pobytu na plážach Čierneho mora.