Veteránku krajnej pravice vymenil politický nováčik

Druhý najmladší europoslanec v dejinách EÚ nahradil na čele strany, ktorá mala dlhé roky názov Národný front, 54-ročnú Marine Le Penovú. Do strany, ktorú v októbri 1972 založil jej otec Jean-Marie Le Pen, vstúpila, keď mala ešte len 18 rokov. Kormidlo po ňom prevzala v januári 2011, keď sa vzdal funkcie straníckeho šéfa.

Le Penová zdôraznila, že jej odchod z čela strany neznamená, že by spomalila svoje politické tempo. „Neopúšťam Národné združenie, aby som si vzala dovolenku. Budem tam, kde ma krajina potrebuje," zdôraznila pred delegátmi straníckeho zjazdu.

Le Penová sa chce teraz v prvom rade venovať riadeniu poslaneckej skupiny Národného združenia, ktoré v tomto roku získalo 89 mandátov v 577-člennej dolnej komore parlamentu. „Nenastáva veľká zmena v smerovaní strany. Le Penová v nej zostáva zdrojom reálnej moci a je naďalej možnou kandidátkou v ďalších prezidentských voľbách v roku 2027," poznamenala stanica BBC.

Le Penová sa snažila obsadiť Elyzejský palác dvakrát, ale v obidvoch prípadoch (2017 a 2022) pohorela v druhom kole volieb proti svojmu vyzývateľovi Emmanuelovi Macronovi. Po druhej prehre na jar tohto roku vyhlásila, že tretí raz už nebude kandidovať, ale svoj názor môže ľahko zmeniť.

Mohlo by sa zdať, že Le Penová účelovo presadzovala za svojho nástupcu „politického zajačika", aby jej niekto starší na čele strany neprerástol cez hlavu – aby sa nezviditeľnil tak, že by sa v roku 2027 chcel uchádzať o Elyzejský palác. Nie je to však pravda. Francúzsko je totiž európsky unikát: kým napríklad na Slovensku musí mať prezident najmenej 40 rokov, v krajine galského kohúta uchádzačovi o funkciu hlavy štátu stačí mať len 18 rokov (!).

Bardella získal na zjazde jednoznačnú podporu. Za šéfa ho podporilo 85 percent delegátov. Jeho protikandidát Louis Aliot dostal 15 percent hlasov. (Aliot, ktorý má 53 rokov, je bývalý partner Le Penovej. Žili spolu od roku 2009, rozišli sa pred tromi rokmi.)

Víťazstvo Bardellu však nebolo prekvapením: stranu viedol ako dočasný šéf od roku 2021, lebo Le Penová potrebovala venovať všetku svoju energiu kampani pred prezidentskými voľbami, ktoré sa konali na jar tohto roku.

Od zvolenia Bardellu za nového lídra si členovia Národného združenia nepochybne sľubujú, že pomôže zvýšiť popularitu ich strany. Dôvody sú dva: mohol by prilákať mladých voličov a jeho výhodou je rečnícky talent.

Výmena politickej veteránky za mladého politika určite neprinesie zmenu v názoroch, ktoré bude krajná pravica šíriť. Bardella totiž zastáva rovnaké postoje ako Le Penová (ktorú obdivuje) – od odmietania manželstiev medzi homosexuálmi až po prísnu protiimigračnú politiku.