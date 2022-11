Mladík v Česku umiestnil bombu pred školu a sekerou zavraždil okoloidúceho

Vraždu muža sekerou vo Vysokom Mýte a uloženie nástražného výbušného systému v Pardubiciach má podľa českých kriminalistov na svedomí 19-ročný študent. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz. Podozrivý sa po vražde pokúsil otráviť a v nemocnici následne zomrel. Údajne mal zlý prospech a nezapadal do kolektívu.

Oznámenie o uložení bomby prijali policajti v piatok popoludní z SPŠ chemickej v Pardubiciach. V kontajneri bola športová taška s tlakovým hrncom, ku ktorému bol pripevnený elektrický obvod s časovačom. V taške bola aj škatuľa s klincami. Polícia evakuovala 800 ľudí a privolala pyrotechnika.

Policajti mali už večer indície, kto mohol bombu umiestniť, no podozrivého sa nedarilo nájsť. Kriminalisti zistili, že 19-ročný študent nezapadal do kolektívu, mal zlý prospech, do školy dochádzal z iného kraja a počas týždňa býval na internáte.

V sobotu ráno dostala polícia informácie o napadnutí vo Vysokom Mýte. Muž podľa svedkov napadol okoloidúceho sekerou a ušiel. Polícia ho našla asi po 18 minútach pol kilometra od miesta útoku so sekerou v ruke.

„Po zadržaní policajtom povedal, že sa chcel pomstiť okoliu a zabiť viac ľudí. Ďalej tiež povedal, že sa vo Vysokom Mýte vyskytol úplne náhodne a úplne náhodne si vybral aj svoju obeť,“ opísala policajná hovorkyňa Markéta Janovská.

Mladík začal po zadržaní zvracať a priznal sa, že po útoku zjedol jed, ktorý však bližšie nepopísal. Záchranári ho previezli do nemocnice, kde ešte predpoludním zomrel. Kriminalisti následne zistili, že je to ten istý podozrivý ako v Pardubiciach.

Podľa riaditeľa krajskej polície Jana Ptáčka nemajú indície, že by mal podozrivý spolupáchateľa alebo že by bol členom nejakej podobne zmýšľajúcej skupiny.