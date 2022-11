Dovolia ešte republikáni demokratom vyhrať nejaké voľby?

Pre Pravdu odpovedal expert na politickú históriu Ameriky Seth Cotlar z Willamette University v Oregone. Prieskumy pred voľbami ukazujú, že minimálne jednu komoru Kongresu by mali ovládnuť republikáni, čo výrazne sťaží politické fungovanie demokratického prezidenta Joea Bidena.

Je v USA násilný politický extrémizmus na vzostupe? Pred dvoma týždňami sme boli svedkami útoku na Paula Pelosiho, ale cieľom mala byť jeho manželka Nancy Pelosiová, ktorá je demokratickou šéfkou Snemovne reprezentantov.

Je dôležité, aby sme rozlišovali medzi koordinovanými prejavmi politického násilia a činmi jednotlivcov, ktoré sú inšpirované rétorikou niektorých politických lídrov. Vyzerá to tak, že útok na Pelosiho spáchal človek, ktorý nebol súčasťou nejakej paramilitantnej organizácie. Na pravej strane amerického politického spektra existuje mnoho skupín, ktoré sa pripravujú na zapojenie sa do politického násilia. Je už inou otázkou, či k tomu skutočne pristúpia. Sú však hrozbou pre demokratickú spoločnosť, lebo budujú väzby s republikánmi a majú záujem použiť násilie, aby dosiahli politickú zmenu. Ako som však už povedal, útočník nebol súčasťou týchto organizácií, no spáchal dramatický zločin, lebo veril, že svet je také šialené miesto, že ho môže zmeniť len násilie a sebaobetovanie. Podobní ľudia zabíjali v synagóge v Pittsburghu v roku 2018 či v máji v supermarkete v Buffale. Môžeme ich označiť za osamelých strelcov a ich činy boli hrozné, ale ich pohľad na svet bol taký istý, aký nám ukazujú republikánske skupiny na sociálnej sieti Facebook či taký, aký nám ponúka televízia Fox News.

Je to naozaj rovnaké?

Fox News je trochu umiernenejšia. Ale tiež hovorí o tom, ako Ameriku obsadili etnicky a rasovo iní cudzinci a usilujú sa nahradiť bielych ľudí. Takéto slová podnecujú násilie.

Ako hodnotíte reakciu republikánov na útok na Pelosiho? Donald Trump junior sa z toho, čo sa stalo, vyslovene vysmieval, keď na internete zverejnil fotku kladiva a spodnej bielizne, a tvrdil, že je to jeho kostým na Halloween. Páchateľ Pelosiho poranil kladivom a šírila sa nepravdivá informácia, že bol takmer nahý a že to milenec obete. Iní republikánski lídri však útok odsúdili.

Stále existujú pravicoví lídri, ktorí chápu normálne pravidlá fungovania demokratickej spoločnosti. V roku 2017 stúpenec ľavicového senátora Bernieho Sandersa postrelil počas kongresového bejzbalového zápasu viacerých ľudí.

Medzi zranenými bol aj vysokopostavený republikán Steve Scalise.

Áno, presne tak. Ale nepoznám žiadneho demokratického politického lídra, ktorý by sa z toho vysmieval. Všetci to jednoznačne odsúdili. A Sanders nerozprával o tom, akí sú republikáni zlí, ako chcú zničiť Ameriku a sú agentmi Satana. Demokrati republikánov tvrdo kritizujú, ale nepoužívajú také vyjadrenia, aké vyťahujú ich súperi. Ale existuje dôvod na to, prečo sa niekto ako Donald Trump junior správa tak, ako sa správa.

Prečo to robí?

Pretože vie, čo motivuje nemalú časť voličov republikánov. Je to až takmer sociopatická nenávisť, ktorú pociťujú k politickým oponentom. Vnímajú ich ako svojich nepriateľov, ako zlo a ako ľudí, ktorých životy sú menejcenné. Preto takto reagoval Donald Trump junior, členka Kongresu USA Marjorie Taylorová Greeneová či niektoré osobnosti z médií, ktoré v podstate riadia Republikánsku stranu. Súčasťou týchto odkazov je aj mizogýnia, ktorá sa prejavila v prípade Hillary Clintonovej a Pelosiovej. A tiež homofóbia, ktorá vypláva z toho, že sa to stalo v San Franciscu, čo je vraj hrozné miesto a také veci sa tam stávajú, lebo tam žijú gejovia. Všetko toto je vina Pelosiovej a demokratov. Ničo z toho, samozrejme, nedáva logiku. Ale časti republikánov to zmysel dáva, lebo sa nejakým spôsobom pozerajú na svet.

V podstate veria v alternatívnu realitu, hoci sám páchateľ povedal, že jeho cieľom bola Pelosiová. Môže v takomto prostredí fungovať demokracia?

Táto alternatívna realita má vplyv na voličov a na to, ako hlasujú. To je tá najhroznejšia vec. Je celkom možné, že ľudia, ktorí veria v konšpiračné teórie týkajúce sa prehry Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2020, sa vo viacerých dôležitých štátoch teraz dostanú k moci. V Arizone, Michigane, Pensylvánii a v Nevade. Bez týchto štátov sa demokratickému kandidátovi len ťažko podarí v budúcnosti zvíťaziť v súboji o Biely dom. No na volebný proces v nich budú dohliadať ľudia, ktorí veria, že keď vyhrá republikán, je to legitímne, ale ak demokrat, tak je to podvod. K tomu budú mať k dispozícii mediálny aparát, ktorý je ochotný tvrdiť čokoľvek. Po voľbách v roku 2020 prehral Trump viac ako 60 súdnych podaní, len v jednom prípade bol úspešný. Je možné, že súdny systém by bol aj teraz poistkou v prípade, že by si republikáni chceli privlastniť voľby. Ale vieme, ako sa krajiny posúvajú k autoritatívnej vláde. Na ich čelo sa dostanú politickí lídri, ktorí sú ochotní urobiť a povedať čokoľvek, aby získali moc, a sú schopní si na svoju stranu získať médiá a súdny systém. Ak sa to stane, je veľmi náročné s tým ešte niečo urobiť.