Útok utopený v blate a krvi. Velitelia nás obetovali, sťažujú sa ruskí vojaci

Mariňáci z vladivostockej brigády, ktorí slúžia 9000 kilometrov od svojej Tichooceánskej flotily, sťažnosť adresovali gubernátorovi domovského Prímorského kraja Olegovi Kožemiakovi. Vyzývajú ho, nech u najvyššieho veliteľa, ktorým je šéf Kremľa Vladimir Putin, dohodne vyslanie komisie, aby vyšetrila vysoké straty zavinené nekompetentným velením. Vyšetrovacia komisia má byť nezávislá od ministerstva obrany a generálneho štábu, lebo tie – podľa pisateľov listu – držia ochrannú ruku nad neschopnými generálmi, umožňujú im posielať vojakov na istú smrť a prikrášľovať hlásenia z frontu.

VIDEO: Masaker v Pavlivke. Rusi skončili v ‚ohnivom vreci‘.

Strata 300 vojakov

„Generál (Rustam) Muradov a jeho kamarát a krajan (Zurab) Achmedov nás opäť uvrhli do nepochopiteľnej ofenzívy, aby Muradov (veliteľ východnej skupiny ruských vojsk na Ukrajine) získal bonusy u (náčelníka generálneho štábu Valeria) Gerasimova. Achmedovovi (veliteľovi 155. brigády námornej pechoty) Muradov sľúbil (vyznamenanie) hrdinu Ruska. Výsledkom je, že my a mariňáci z Kamčatky postupujeme na Pavlivku. V dôsledku toho sme za štyri dni stratili asi 300 ľudí, zabitých, zranených a nezvestných, a 50 percent techniky. A to len z našej brigády," píše sa v liste, ktorý zverejnil telegramový kanál Grey zone.

Dokument šíria blogeri i vojnoví spravodajcovia, viacerí z nich blízki vagnerovcom, súkromnej armáde Jevgenija Prigožina. „Putinov kuchár“, ako znie prezývka zakladateľa vagnerovských jednotiek, v posledných týždňoch tvrdo kritizuje vedenie ministerstva obrany. Obviňuje ho zo zlyhaní a volá po kádrovej obmene na najvyšších postoch.

Minulý týždeň Prigožin v spolupráci s čečenským vládcom Ramzanom Kadyrovom dosiahol odvolanie generála Alexandra Lapina z postu veliteľa centrálnej skupiny ruských vojsk na Ukrajine. Lapin bol hlavným terčom útokov Prigožina a Kadyrova, ktorí mu vyčítali najmä septembrový ústup ruských jednotiek z Charkovskej oblasti a zo strategicky významného mesta Lyman.

V ohnivom vreci

Pavlivka, obec ktorá mala pred vojnou 2 500 duší, a neďaleký Vuhledar, asi 60 kilometrov juhozápadne od Donecka, sa podľa predstáv ruských generálov mali stať dôležitou trofejou po sérii neúspechov a dlhom prešľapovaní na mieste. Jedným z dôvodov, prečo práve tam nasmerovali kľúčové sily je, že po poškodení Krymského mosta by Moskva potrebovala obnoviť železničné spojenie medzi Melitopolom a Doneckom.

Vytvorenie nového nárazníka pri Pavlivke je pre Rusov o to naliehavejšie, že ak budú nútení stiahnuť sa z Chersonu, zostane im len úzky pozemný koridor na Krym, lebo sedemdesiatki­lometrový pás na ľavom brehu Dnepra sa ocitne na dostrel ukrajinského delostrelectva.

Útok na Pavlivku sa začal koncom októbra. Privítali ho víťazoslávne slovné salvy nadšených moskovských propagandistov. Postup Rusov sa však čoskoro zasekol. Uviazol v blate a krvi.

Alexandr Chodakovskij, veliteľ práporu doneckej domobrany Vostok už po pár dňoch na svojom telegramovom kanáli hlásil, že ofenzíva bola predčasná a ruské sily, ktoré sa ocitli v „ohnivom vreci“, utrpeli značné straty. „V Pavlivke postúpili, ako sa len dalo, a skončili ako rukojemníci bahna a nízkej nadmorskej výšky,“ napísal s tým, že prístupové cesty k obci vedúce otvoreným priestranstvom majú Ukrajinci zo svojich vyššie položených kót ako na podnose. „A nepriateľ nepozoruje v tichosti, ako isto chápete, ale pracuje s delostrelec­tvom,“ dodal.

Ukrajincom pritom Chodakovskij neváhal vystrúhať poklonu za to, že nekonajú neuvážene: „Musíme vzdať hold nepriateľovi, ktorý sa neponáhľa strmhlav do bahna v tých oblastiach, kde očakávame jeho rozsiahlu ofenzívu, ale čaká na normálne podmienky.“

Krv sa leje a leje

Správu o zúfalom liste vladivostockých námorných pešiakov pomohol rozšíriť vojnový korešpondent Všeruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti Alexandr Sladkov. „Príspevok zverejňujem, pretože už niekoľko dní sa hovorí o situácii v Pavlivke a krv sa leje a leje,“ napísal na svojom účte Sladkov, ktorý na komunikačnej platforme Telegram sleduje viac ako milión ľudí.

Sladkov odmietol úvahy kritikov, že publikovaním rozhorčeného listu námorných pešiakov rozdúchava konflikt medzi generálmi a pomáha nepriateľovi. Jeho jediným cieľom je vraj uchrániť ľudí. „Dovoľte im stať sa hrdinami a nie mäsom premiešaným s hlinou a doskami,“ napísal expresívne.

Po Sladkovovi o sťažnosti vojakov 155. brigády na obrovské straty v dôsledku zle premyslenej ofenzívy informovala aj prokremeľská blogerka Anastasia Kaševarová. Bývalá poradkyňa šéfa Štátnej dumy Viačeslava Volodina napísala, že vojaci sa sťažujú na obrovské straty v dôsledku zle premyslenej ofenzívy, pričom tvrdia, že velenie " tají oficiálne čísla strát v obave zo zodpovednosti“.

Tichomorskí mariňáci v liste upozorňujú, že „velitelia sa chystali dobyť osadu prekĺznutím cez vyvýšené pozície, kde zostal nepriateľ, ktorý teraz likviduje našich na trasách na evakuáciu ranených a zásobovanie muníciou“. Gubernátorovi a ľuďom v Prímorskom kraji kladú naliehavú otázku: „Dokedy budú takí lúzri ako Muradov a Achmedov plánovať vojenské operácie kvôli svojim hláseniam a získavaniu vyznamenaní za cenu toľkých ľudských životov?“

„Kašlú na všetko, len aby sa predviedli. O ľuďoch hovoria ako o mäse,“ píšu v liste námorní pešiaci.

Gubernátor Kožemiako svoju reakciu na sťažnosť námorných pešiakov nahovoril na video a zverejnil na Telegrame. Oznámil, že sa spojil nie so štábnymi dôstojníkmi, ale priamo s bojovými veliteľmi, ktorým dôveruje. „O bojoch o Pavlivku ma informovali takto: Tvrdo útočíme, áno, máme straty, ale zďaleka nie až také,“ povedal s tým, že materiály týkajúce sa udalostí opísaných v správe postúpil vojenskej prokuratúre a verí, že kompetentné orgány ich vyhodnotia.

Zmenili štatistiku

Nečakane sa ozvalo aj ministerstvo obrany, ktoré správy o ruských stratách zvyčajne nekomentuje. Príslušníkov 155. brigády na úvod pochválilo, že už desať dní vedú efektívne ofenzívne akcie na vuhledarskom fronte. „Zásluhou kompetentného postupu veliteľov jednotiek straty námornej pechoty za toto obdobie nepresahujú jedno percento bojovej sily a sedem percent zranených,“ citovala agentúra TASS z vyhlásenia rezortu, ktorý prekvapil ešte ďalším neobyčajným konštatovaním: „Súčasné straty nepriateľa v ľuďoch a vo vybavení pozdĺž línie bojového kontaktu brigády sú priemerne sedem k jednej a v niektorých oblastiach deväť k jednej.“

Tento odvážny odhad si od niektorých vojenských blogerov vyslúžil obvinenia z nehoráznej lži, od iných zase výsmech.

„Nuž, velitelia sú skutočne kompetentní, dokonca až tak, že dokázali zmeniť takmer železobetónovú štatistiku, podľa ktorej útočník spravidla utrpí trojnásobne väčšie straty ako obranca (čo je normálne). A u nás brániaci sa nepriateľ utrpí 7– až 9-krát viac strát ako útočiaci,“ poznamenal telegramový kanál Grey zone a sarkasticky dodal, že nečakal, že sa námorní pešiaci znížia ku lži.